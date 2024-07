Agnieszka Woźniak-Starak ( wcześniej Agnieszka Szulim) pokazała kolejne zdjęcia z podróży poślubnej! Dziennikarka i jej ukochany, Piotr Woźniak-Starak niedawno polecieli do Nowego Jorku, gdzie wspierali swoją przyjaciółką podczas Fashion Week. Z czasem jednak postanowili się przenieść w urocze miejsce, gdzie mogą pobyć sam na sam. Na swoim Instagramie Piotr Woźniak-Starak pokazał niedawno seksowne wideo, na którym jego żona się... rozbiera! Nie da się ukryć, że Agnieszka Woźniak-Starak ma seksowne ciało, a jej mąż jest nim zachwycony!

W czwartek to właśnie dziennikarka pokazała fotki z urokliwego miejsca! Zakochani niestety nie zdradzili, gdzie polecieli, ale z pewnością jest to jakaś piękna wyspa. Być może wybrali Dominikanę lub Malediwy? Na zdjęciach Agnieszka Woźniak-Starak pływa na desce, co jest jej jednym z ulubionych zajęć. W kilku wywiadach bowiem przyznała, że kocha sporty wodne, dlatego tak często w wolnym czasie jeździ na Mazury, gdzie może się zrelaksować w taki właśnie sposób.

Zobaczcie nowe fotki z podróży poślubnej państwa Woźniaków-Staraków!

Zakochani wybrali urokliwe miejsce!

Para pobrała się pod koniec sierpnia w Wenecji