Agnieszka Szulim w roli prowadzącej program "Aplauz, Aplauz" od samego początku wzbudzała ogromne emocje. Informacja o tym, że to właśnie narzeczona Piotra Woźniaka-Staraka będzie występować w talent show dla dzieci wywołała lawinę komentarzy, w których krytykowano ją za wcześniejsze wypowiedzi na temat macierzyństwa. Agnieszka Szulim w rozmowie z nami broniła się mówiąc, że jest to dyskryminacja osób, które nie mają dzieci.

Za nami pierwszy odcinek programu a Agnieszka Szulim poradziła sobie świetnie w roli prowadzącej. I chociaż sama nie ma dzieci, to świetnie dogadywała się z najmłodszymi uczestnikami show.

A jak Agnieszka Szulim wspomina swoje dzieciństwo?

Gwiazda TVN zdradziła jak radziła sobie będąc dzieckiem. Okazuje się, że prezenterka była bardzo wstydliwa!

- O dziwo byłam bardzo grzecznym dzieckiem. Byłam bardzo wstydliwa - to był mój największy problem, bo byłam jedynaczką. Pamiętam, że jak jeździłam z rodzicami gdzieś na wczasy - a nie jeździłam za dużo na kolonie i obozy, bo się nie lubiłam rozstawać z rodzicami - to zawsze myślałam czy sobie znajdę koleżankę na tych wczasach. To było coś co mi zaprzątało głowę, bo nie byłam hop do przodu, absolutnie. W ogóle to, że wybrałam sobie pracę w telewizji, jest dosyć dziwne. Chyba tak trochę na przekór, żeby pozwoliło mi przełamać moją nieśmiałość.