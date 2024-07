Agnieszka i Piotr Woźniakowie-Starakowie pobrali się pod koniec sierpnia. Świeżo upieczeni małżonkowie wiedzą co to znaczy ślubny stres i z pewnością cieszą się, że mają go już za sobą! Teraz Agnieszka i Piotr zostali zaproszeni na wesele swoich przyjaciół z Serbii. Agnieszka pochwaliła się zdjęciami na Instagramie. Na jednym z nich Agnieszka puszcza oko do obiektywu, a w tle widać parę młodą z Piotrem, a na drugim Piotr już bez Agnieszki pozuje w dobowrowym towarzystwie, bardzo męskim! Czy wy też wypatrzyliście tam Sebastiana Kulczyka? ;)

Kocham wesela, a najbardziej serbcjue! Czas ślubu, impreza trwa - podpisała pierwsze zdjęcie na Instagramie Agnieszka.

Widać, że parze młodej, jak i Woźniakom-Starakom humor dopisywał! Zobaczcie zdjęcia z zabawy!

Agnieszka pochwaliła się zdjęciami na Instagramie.

Tak się bawili!