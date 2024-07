3 z 8

O niej jest głośno!

Gwiazda Polsatu i jej partner, Mikołaj Gauer, do tej pory dzielili się opieką nad małą Zosią. Czasem pomagały im też babcie lub przyjaciółki. Może dlatego kilka miesięcy temu Agnieszkę bardzo zabolała plotka, że porzuciła trzymiesięczną wówczas córeczkę, by wrócić do pracy. I, owszem, wróciła, ale... na dwa dni zdjęciowe! Teraz jednak Sienkiewicz zatrudniła opiekunkę. Zosia zostaje z nią dopiero od miesiąca. Co ciekawe, aktorka nie poszła tropem koleżanek do fachu i nie urządzała castingów, a przyszłą nianię Zosi poznała na... spacerze z dzieckiem! Szukała osoby odpowiedzialnej, lubiącej dzieci. Zależało jej, by córka dobrze się czuła w towarzystwie opiekunki, była przy niej spokojna i radosna, ale i by niania potrafiła w razie wypadku, choćby zakrztuszenia, udzielić pierwszej pomocy. Agnieszka wie, że to odpowiedzialna praca.