Agnieszka Orzechowska, która siebie samą nazywa "polską Angeliną" kilka lat temu pojawiła się w polskim show biznesie. Zasłynęła wieloma nietrafionymi stylizacjami, wypowiedziami i skandalami. Próby podbicia rynku muzycznego i filmowego okazały się dla niej porażką, w związku z czym przypominała o sobie w bardziej lub mniej żenujący sposób. Przypomnijmy: Orzechowska reklamuje seks kamerki

Reklama

Teraz o Orzechowskiej znowu mówią wszyscy, modelka trafiła właśnie do szpitala po tym jak wypadła z okna z pierwszego piętra. Informację o incydencie potwierdził menedżer artystki:

Agnieszka jest w szpitalu. Może ruszać tylko rękoma, ma uszkodzone nogi i żebra. Sądząc po tym, jak często aktualizuje swój status, jej stan chyba nie jest bardzo zły



Faktycznie wszystko wskazuje na to, że jej stan nie jest aż tak zły jak można by przypuszczać. Co kilka godzin na profilu Orzechowskiej pojawiają się zdjęcia ze szpitala. Szczegóły wypadku nie są do końca znane, spekuluje się, że Orzechowska została wypchnięta przez inną osobę, pojawiają się też głosy, że po prostu poślizgnęła się i wypadła przez okno.

Zobacz: Wpadka Orzechowskiej. Co ona ma na zębach?



Zobacz także

Reklama

Wypadek Sadowskiej na planie "The Voice":