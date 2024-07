6 z 7

Lanberry na ramówce TVP

Lanberry zaskoczyła kolorową stylizacją na ramówce TVP. Wokalistka skusiła się na kolorowe spodnie typu tie-dye, rodem z lat 70., do których dobrała lawendowy top i pasujący do niego płaszcz z piórami. Całość dopełniły klasyczne, ciężkie martensy w militarnym stylu oraz transparentne, czarne rękawiczki.

Nowa jurorka "The Voice of Poland" swój drapieżny look uzupełniła o wysoko spięty kucyk, a także graficzny makijaż oka.