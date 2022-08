Sylwia Grzeszczak w roli trenerki "The Voice of Poland" wzbudza niemałe kontrowersje. Po każdym odcinku w sieci pojawia się mnóstwo krytycznych komentarzy na temt doboru repertuaru i występów podopiecznych artystki. Tak było w przypadku bitwy Izy i Daniela, którą ostro oceniła nawet Justyna Steczkowska, mówiąc: - Jest jeden wielki bałagan, nic nie działa. Najważniejsze jest śpiewanie, ale to nie jest ten poziom. To jest program telewizyjny „The Voice of Poland”- powiedziała szczerze artystka. Teraz Sylwię Grzeszczak w roli jurorki podsumowała jedna z jej programowych podopiecznych. Julia pożegnała się już z programem, ale szczerze napisała, jak wyglądała praca z artystką... Sylwia Grzeszczak sprawdziła się jako jurorka "The Voice of Poland"? Zdradza jedna z uczestniczek Sylwia Grzeszczak zadebiutowała w fotelu jurora w "The Voice of Poland". Artystka zastąpiła Michała Szpaka , który podbił serca widzów i wyłowił wielkie muzyczne talenty, m.in Krystiana Ochmana czy Natalię Zastępę. Sylwia Grzeszczak miała trudne zadanie, aby zastąpić gwiazdora i w sieci pojawiało się mnóstwo komentarzy, że nie do końca radzi sobie w tej roli. Teraz Julia Stolpe, która odpadła w półfinałowym odcinku zdradziła, jak naprawdę wygląda praca z Sylwią Grzeszczak. - Kochani, ale mi się trafiła trenerka w "The Voice of Poland". Kocham! Dziękuję za cudowny, zwariowany czas. Za wiarę we mnie, za telefony po pierwszej w nocy z hasłem "możesz mi teraz pośpiewać?". Będzie mi tego brakować. Za to, jakim jest człowiekiem. Artystką. Cieszę się, że mogłam reprezentować drużynę Team Sylwia! - pisze wprost Julia Stolpe. Zobacz także: " The Voice of Poland":...