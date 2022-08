Choć Maja Hyży ma naprawdę niewielkie mieszkanie , bardzo o nie dba. Zajmuje je pięć osób - ona, jej partner Konrad i trójka dzieci. Wokalistka stara się bardzo, by każdy z domowników miał przestrzeń tylko dla siebie. Ostatnio Maja Hyży zaczęła przemeblowanie pokoiku swojej córeczki. Zmieniła naprawdę niewiele, a efekt jest spektakularny. Gwiazda kupiła tapetę z leśnym wzorem z zajączkami. Co powiedziała, gdy zobaczyła efekt? Zobacz także: Jak mieszka Ida Nowakowska? Tylko spójrzcie na piękne wnętrza apartamentu gwiazdy TVP! Jak mieszka Maja Hyży? Sama zrobiła remont mieszkania Metamorfozę mieszkania Maja Hyży opisała w mediach społecznościowych. Zmówiłam tapetę. Leśny wzór. Śliczna, delikatna (…) . Ten pokój nabrał zupełnie innego klimatu. Jest przepięknie. Jest mega przytulnie. Drobiutki remoncik , który naprawdę robi robotę " , powiedziała Maja na Instgramie . W przyklejaniu tapety pomógł Mai fachowiec , ale widać, że gwiazda ma zmysł artystyczny i potrafi aranżować przestrzeń. Niedawno urządzała sypialnię. Tam postawiła na nowe plakaty w kolorach, które uwielbia. Pastelowych. Urządzanie i meblowanie moich 4 ścian to dla mnie sama przyjemność. Wolałabym robić to już na naszym nowym mieszkanku, ale na to muszę jeszcze chwilę poczekać. Teraz cieszę się z tego, co mam i przearanżowuję na nowo moją sypialnię. Przy okazji gwiazda zdradziła, że marzy jej się większe mieszkanie. Ale musi na to jeszcze poczekać, a na razie cieszy się z tego, co ma. Rodzina jest dla niej najważniejsza. Zobacz także: Maja Hyży i Grzegorz Hyży spotkają się w sądzie! Czego się od siebie domagają? Oto szczegóły batalii o dzieci Pokój maleńkiej Antoniny jest już gotowy. Gwiazda...