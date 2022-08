Od ponad 20 lat Agnieszka Kaczorowska-Pela kojarzona jest głównie z postacią Bożenki w serialu „Klan”. 29-latka jest jednak nie tylko aktorką nieprofesjonalną, ale także utytułowaną tancerką - młodzieżową mistrzynią świata w tańcach latynoamerykańskich. Zwyciężyła trzecią edycję „Tańca z Gwiazdami” z 2015 roku, występując w parze z Krzysztofem Wieszczkiem. Przez cztery lata była trenerką tańca w show emitowanym w Polsacie. Czy teraz wróci do programu w nowej roli?! Agnieszka Kaczorowska-Pela wróci do „Tańca z Gwiazdami”? „Agnieszka jest doświadczoną i utytułowaną tancerką” - powiedziała osoba z produkcji programu. Stacja Polsat docenia jej talent, ale ma dla niej propozycję zupełnie innej roli w tanecznym show... „Taniec z Gwiazdami” wraca na antenę Polsatu we wrześniu. W trzynastej edycji show szykują się wielkie zmiany i to w obsadzie najważniejszego grona osób - składzie jury. Z fotelem sędziego ma się pożegnać Andrzej Piaseczny, który zasiadał w nim obok Iwony Pavlović, Andrzeja Grabowskiego i Michała Malitowskiego. Kto go zastąpi? W maju, nieoficjalnie, padło nazwisko Marcina Hakiela. Jednak tancerz, który w programie poznał i zakochał się w Katarzynie Cichopek, zaprzeczył tym informacjom: Ja mam swoje lata, miałem też kontuzję pleców. Chociaż wiem, że niektórzy tancerze są starsi ode mnie, ale są może młodsi duchem. Podziwiam niektórych, że dają radę. To nie jest tylko program telewizyjny, to jest ciężka praca, to jest wiele godzin na sali tanecznej z gwiazdą, żeby to dobrze przygotować- zacytował słowa Hakiela serwis Plejada.pl. Magazyn „Party” dowiedział się, że w negocjacjach dotyczących obsady jury bierze udział Agnieszka Kaczorowska-Pela : „Agnieszka jest doświadczoną i utytułowaną tancerką, a do tego zna program od...