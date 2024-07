Agnieszka Hyży, redaktor magazynu "Wedding Show", zdradza nam, jak powinna wyglądać wymarzona noc poślubna. Okazuje się, że przyszłe panny młode często nie przywiązują do niej uwagi. A żeby była udana, muszą być przecież wypoczęte. Agnieszka Hyży zorganizowała kiedyś spotkanie z sex-coachem na ten temat. Cieszyło się one ogromnym zainteresowaniem:

Powiem Ci coś zabawnego, my w zeszłym roku prowadziliśmy warsztaty z sex-coachem, nie byłam do nich przekonana, a to był warsztat, który cieszył się największym zainteresowaniem. To jest taki miły moment po ceremonii, para czeka na niego, jest mocno w tradycji zakorzeniony, fajnie jest przywiązywać do tego uwagę - mówi Agnieszka Hyży.