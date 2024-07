1 z 7

To był wyjątkowy Sylwester dla Agnieszki Hyży i Grzegorza Hyżego - po raz pierwszy spędzili go jako mąż i żona. Dla pary był to pracowity wieczór, bo oboje pracowali przy koncercie sylwestrowym Polsatu w Katowicach. Agnieszka poprowadziła galę wraz z Krzysztofem Ibiszem, Agnieszką Kaczorowską i Pauliną Sykut, a Grzegorz zaśpiewał kilka swoich przebojów, a wśród nich jeden z największych "Wstaję". Agnieszka przebierała się kilka razy - miała na sobie m.in. wieczorową, błyszczącą kreację oraz czarny, stylowy kostium. W kreacjach zaprezentowała się przed fotoreporterami, którzy byli pod wrażeniem tego, jak pięknie wygląda! Agnieszka pozowała do zdjęć też z Grzegorzem - para prezentowała się razem perfekcyjnie. Grzegorz był zachwycony Agnieszką, zobaczcie tylko z jakim uczuciem na nią patrzy...