Agata Młynarska nigdy tak dobrze nie wyglądała. Uśmiechnięta, pełna blasku twarz. Mówi, że to dzięki dobrze dobranym kosmetykom. Ale czy tylko? Przy jej boku ostatnio pojawił się tajemniczy mężczyzna. Spotkali się w Czytelniku, miejscu szczególnym dla warszawiaków. Widać, że oboje czują do siebie sympatię.

Czy to coś więcej – nie wiadomo, bo Agata jest na ten temat bardzo powściągliwa. Długi czas była sama. Czy to się teraz zmieni? Na razie dziennikarka założyła portal OnaOnaOna – dla kobiet, które mają odwagę zacząć życie od nowa. Najwyraźniej doskonale wie, jak się do tego zabrać.