Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski to zdecydowanie najgorętsza para w polskim show-biznesie. O tym, że są ze sobą, informowaliśmy pod koniec marca tego roku. Fani serialu "M jak miłość", w którym oboje grają, oszaleli na ich punkcie. Tymczasem sami zainteresowani zdradzają niewiele na swój temat, żeby nie powiedzieć, że prawie nic...

Czy wynika to z przeszłości aktora i jego miłosnych doświadczeń? Poprzednie związki Mikołaja Roznerskiego kończyły się hucznymi rozstaniami (m.in. z Martą Juras, mamą jego synka, Olgą Bołądź czy Marceliną Zawadzką), przez co przylgnęła do niego łatka amanta, którego trudno usidlić. Mikołaj swego czasu powiedział jednak dość! Bolał go stereotyp bawidamka, a jest przecież wręcz przeciwnie. Chce stworzyć rodzinę, mieć żonę, kolejne dzieci...

Czy z Adrianą Kalską mu się uda stworzyć trwały i mocny związek? Jak podaje "Na żywo", bliscy Mikołaja są pewni, że tak. Łączy ich bowiem wieloletnia przyjaźń oraz praca, nie tylko na planie serialu, ale również przy spektaklach "Kłamstwo" oraz "Atrakcyjny pozna panią". Ale przed Kalską ponoć jeden warunek do spełnienia. Najważniejszy i najtrudniejszy.

