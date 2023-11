Chyba nikomu nie popsujemy oglądania, jeśli powiemy, że wynurzasz się z basenu, a kobiety... szaleją. Jak długo pracuje się na taką sylwetkę?

Chcę!

A teraz non stop trenujesz. Jak znajdujesz na to czas?

Czasem przypomina to szaleństwo! Wczoraj po spektaklu w Koszalinie wróciłem do domu o trzeciej w nocy. A o szóstej byłem już na tak zwanym treningu sylwetkowym, a potem na drugim, sparingowym, bo przygotowuję się do filmu o MMA, czyli mieszanych sztukach walki. Co dalej? O wpół do dziesiątej musiałem iść na masaż. Teraz zaczęliśmy wywiad, ale gdy skończymy, wsiadam do samochodu i pędzę na spektakl do Olsztyna. I uprzedzę twoje pytanie: nie, nie jestem pracoholikiem.