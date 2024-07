Fani Edyty Górniak już nie mogą doczekać się, kiedy ich idolka wyda kolejną płytę. Jak na razie artystka daje tylko przedsmak tego, co publiczność będzie mogła usłyszeć na nowym krążku. A informacje na temat nowego projektu skomentowała wczoraj na swoim Facebooku. Przypomnijmy: Fani naciskają Górniak na nową płytą. Jej odpowiedź ich nie ucieszy

Fani Górniak są zachwyceni dwoma singlami, które mieli okazję już słyszeć, "Glow On" i "Your High". Drugi z nich zwrócił jednak szczególną uwagę muzyka, Adama Sztaby, który jest bardzo ceniony w branży. Kompozytor sugeruje, że artystka skopiowała niemal samą siebie sprzed kilkunastu lat. Przyznał też, że nie zna aktualnej twórczości artystki, ale ta melodia kojarzy mu się z ich wspólnym występem i piosenką "Miles& Miles Away". Zdaniem Staby to duchy dawnej Edyty:

Nie orientuję się specjalnie w najnowszych dokonaniach muzycznych Edyty Górniak. Słyszałem jej singiel elektroniczny. Przypominał mi melodycznie piosenkę "Miles & Miles Away", graną kiedyś ze mną wspólnie w czasach płyty "Live 99". To jest duch dawnej Edyty, tylko w innej oprawie. Ale wiem, że chyba ten utwór dobrze sobie radził na listach przebojów... - czytamy w SuperExpressie.

Jak widać fanom diwy to nie przeszkadza, bo piosenka rzeczywiście przez długi czas była na szczycie list przebojów. Czekamy zatem na płytę.

