7. edycja Fashion Week Poland za nami, ale emocje wciąż nie opadły. Podczas ostatniego dnia łódzkiego tygodnia mody Edyta Herbuś pojawiła się w kreacji w odcieniach szarości. Pochodzi ona z kolekcji Anny Krzyżanowskiej.

Gwiazda miała na sobie długą spódnicę z rozcięciem, czerwone botki, piękną kopertówkę projektu Sabriny Pilewicz i wspaniały wełniany sweterek. To plecione cudeńko z bufkami i krzyżykowym wzorem na plecach to istny majstersztyk. Doskonały do zimowych stylizacji!

Kochamy ten look!

Więcej zdjęć gwiazd na FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi znajdziecie w naszej galerii: