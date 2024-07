Kasia Burzyńska należy do tych gwiazd, które często zaliczają modowe wpadki. Ostatnio jednak jej stylizacje są coraz lepsze. A look, który zaprezentowała podczas 6. urodzin magazynu Party wyjątkowo przypadł nam do gustu.

Kasia miała na sobie metaliczne cygaretki z zielonkawym połyskiem, czarną bluzkę, czarny płaszcz i klasyczne czółenka w szpic. Świetnie, że tak trendowy i odważny element połączyła z minimalistyczną resztą. Do tego makijaż w odcieniach zieleni, który pasuje nie tylko do typu jej urody, ale też do metalicznych spodni. Wow!