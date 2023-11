Reklama

To już oficjalne! To książę William zostanie świadkiem księcia Harry'ego na jego ślubie z amerykańską aktorką, Meghan Markle. Na Twitterze rodziny królewskiej pojawiła się informacja, że Harry właśnie poprosił swojego brata o to, czy zostanie jego "best man". Przypomniano również zdjęcia ze ślubu Williama z Kate, na którym to oczywiście Harry był świadkiem. Wybór jest więc nieprzypadkowy i dość przewidywalny.

Wszystko o ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle

Meghan i Harry wezmą ślub 19 maja 2018 roku w kaplicy św. Jerzego w Zamku Windsor, lunch zaś odbędzie się w sali St George’s Hall (tak wynika z zaproszeń, które zostały wysłane na ślub). Data ceremonii oczywiście została dostosowana do narodzin trzeciego dziecka księżnej Kate i Williama (ich synek przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 roku).

Nie wiadomo, ilu gości pojawi się na ślubie roku! Na pewno nie zabraknie rodziców Meghan, Dorii Raglanda i Thomasa Markle Sr. Według ostatnich doniesień na uroczystości nie pojawi się siostra Meghan, która poinformowała na Twitterze jakiś czas temu, że jeszcze nie dostała zaproszenia. Długo zastanawiano się, czy na ceremonii pojawi się sama królowa Elżbieta II. A to wszystko za sprawą tego, że Markle jest rozwódką. Dla monarchini to może być problem. Warto dodać, że królowej nie było na ślubie syna Karola z Camillą Parker Bowlews, która również miała za sobą rozwód.

Na weselu mają pojawić się zaś członkinie zespołu Spice Girls oraz sir Elthon John. Wiadomo też, że przyjaciele Harry’ego - Barack i Michelle Obamowie nie otrzymali zaproszenia. Rząd ponoć uznał, że nie ma potrzeby zapraszania na ślub przywódców politycznych.

Oczywiście największym zainteresowaniem będzie cieszyć się suknia Meghan Markle. Mówi się, że narzeczona Harry'ego planuje wydać na nią aż 2 miliony złotych. Mówi się, że Meghan wybierze projekt swojej ulubionej marki Ralph & Russo. Ich suknię miała w dniu zaręczyn! Plotkuje się również, że aktorka postawi na dom mody Alexander McQueen, który zaprojektował kreację dla Kate.

Koszt całej ceremonii szacowany jest zaś na... 150 milionów złotych. Co najciekawsze, największa część tej kwoty przeznaczona jest na ochronę. W Anglii w dniu ślubu pojawią nie tylko goście, ale również tłumy Brytyjczyków z całej Anglii, którzy będą śledzić ceremonię na żywo. Rodzina królewska musi więc zapewnić doskonałą ochronę dla nowożeńców. Na budynkach będą ukryci snajperzy, wśród publiczności - tajna policja.

Oczywiście ślub Harry'ego i Meghan będzie można oglądać na żywo na wszelkich kanałach informacyjnych na całym świecie.

