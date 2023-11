Reklama

Meghan Markle otrzyma herb od królowej Elżbiety II. Zanim amerykańska aktorka zostanie żoną brytyjskiego księcia, wstąpi w szeregi arystokratów. Podobnie było w przypadku Kate Middleton, która również nie posiadała szlacheckich korzeni. Tuż przed ślubem ojciec przyszłej księżnej, Michael Middleton, otrzymał herb, którym od tej pory mogą posługiwać się członkowie jego rodziny. Brytyjskie media spekulują, jak sprawa będzie wyglądała w przypadku Meghan Markle.

Zobacz też: Co łączy Meghan Markle i Kate Middleton? Nie tylko książęta i świetny styl...

Jak będzie wyglądał herb Meghan Markle?

Herb powinien łączyć elementy rodowe oraz osobiste. Dlatego na herbie rodziny Middleton pojawiły się trzy żołędzie, symbolizujące troje dzieci ojca Kate Middleton. Dęby to również drzewa charakterystyczne dla miasta, z którego pochodzi żona księcia Williama, czyli Bucklebury. Co więcej, symbolizują kwintesencję angielskości. Co pojawi się na herbie przyszłej żony księcia Harry'ego? Na razie nie wiadomo. Brytyjskie media rozpisują się o tym, że prawdopodobnie herb rodu Markle będzie nawiązywał do amerykańskiego pochodzenia rodziny. Niewykluczone, że zostaną w nim użyte kolory amerykańskiej flagi, czyli: czerwony, niebieski i biały. Mówi się również o symbolicznych gwiazdach i pasach, a nawet... amerykańskiej razie psów, czyli beagle'ach, które ponoć uwielbia Meghan Markle. Herb rodu Markle prawdopodobnie - podobnie jak to było w przypadku Kate Middleton - zostanie przekazany na ręce ojca Meghan, czyli Thomasa Markle'a. Elementy herbu rodziny Markle zostaną wykorzystane w herbach rodowych potomstwa księcia i przyszłej księżnej.

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego zaplanowany jest na 19 maja 2018 roku. Uroczystość odbędzie się w kaplicy św. Jerzego w Londynie, a następnie goście zostaną zaproszeni na lunch w sali St George’s Hall.

Polecamy: Oto wszystko, co musicie wiedzieć o ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle

Taki herb otrzymała rodzina Middleton tuż przed ślubem Kate i Williama.

East News

Reklama

Brytyjczycy już spekulują, co znajdzie się na herbie familii Markle.