36-letnia Kerry Washington ("Django: Unchained", "Skandal"), jest aktualnie w 8 miesiącu ciąży. Piękna aktorka, która oczekuje swojego pierwszego dziecka wygląda piękniej niż kiedykolwiek. Widać, że ogromny brzuszek nie przeszkadza jej w tym by wyglądać modnie i olśniewająco.

Kerry Washington pojawia się ostatnio na wszystkich najważniejszych galach w Hollywood. Tym razem aktorka przybyła do kultowego hotelu Chateau Marmont na event stacji ABC - ABCDisney Winter 2014 TCA Press Tour Party. Gwiazda miała na sobie krótką, luźną sukienkę amerykańskiej projektantki Tory Burch. Kerry swój look uzupełniła pięknymi szpilkami "So Kate" Christiana Louboutina i masywnym naszyjnikiem House of Lavande. Przyszła mama wygląda coraz piękniej!

Zobaczcie więcej zdjęć Kerry Washington: