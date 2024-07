Mimo, że do Sylwestra zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto zastanowić się nad kreacją na ten wyjątkowy wieczór. Jeżeli nie wiecie w co się ubrać postawicie na ponadczasową sukienkę zdobioną cekinami. Jeżeli nie jesteście przekonane do tego pomysłu koniecznie zajrzyjcie do naszego przeglądu.

W naszym subiektywnym zestawieniu znajdziecie modele zdobione cekinami, klasyczne "małe czarne', kilka modeli maxi. Jednak nam najbardziej podobają się sukienki w metalicznych odcieniach srebra i złota.Tego dnia nie zastanawiajcie się czy coś wypada, przecież tej nocy można zaszaleć!

W galerii znajdziecie sukienki idealne na Sylwestra: