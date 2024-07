Ta książka to zbiór 100 najpiękniejszych i najbardziej znaczących kreacji Christiana Diora od początku istnienia tego domu mody. Modelki (m.in. Jac Jagaciak), w ubraniach projektanta fotografował sam Patrick Demarchelier, zaś tekst stworzyła Ingrid Sischy.

W albumie znajdują się najsłynniejsze projekty Diora od czasów, gdy szefował mu Yves Saint Laurent, następnie Marc Bohan, na Johnie Galliano kończąc.



Ciekawostką jest to, że na stronach albumu można zobaczyć zdjęcia kreacji Christiana Diora znanych np. ze słynnych hollywoodzkich produkcji. Czasem znając strój nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest to projekt właśnie jego!



Album został wydany przez Rizzoli, New York i kosztuje ok. 115 dolarów.

Reklama

jm