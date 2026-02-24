Widzowie z niecierpliwością czekali na nową "Rodzinkę.pl". Ostatecznie kontynuacja uwielbianego serialu TVP jednak wywołała skrajne reakcje i raczej nie ma mowy o powtórzeniu sukcesu sprzed lat. Nowy, 17. sezon produkcji zebrał sporo negatywnych komentarzy, choć ma też swoich fanów. Na plan zdjęciowy wrócili ich ulubieńcy, m.in. Julia Wieniawa, Maciej Musiał, Wiktoria Gąsiewska czy Adam Zdrójkowski. Ostatnia dwójka była parą w życiu prywatnym, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu.

Wiktoria Gąsiewska szczerze o pracy z Adamem Zdrójkowskim po rozstaniu. Jak się zachowywali?

Serialowi Kuba i Agata z "Rodzinki.pl", czyli Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska rozstali się po pięciu latach. Para nie zdradziła powodów zakończenia związku. Początkowo aktorka twierdziła, że ich relacja jest poprawna. Z czasem jednak zaczęło pojawiać się coraz więcej sygnałów świadczących o tym, że oboje wolą się unikać.

Przy okazji kręcenia 17. sezonu "Rodzinki.pl" Gąsiewska i Zdrójkowski znów musieli razem pracować. Jak zachowywali się na planie? W rozmowie z naszą reporterką aktorka przyznała, że nie ma co liczyć na uprzejmości.

Tam raczej nie. Ja mam uprzejmości w domu razem z moim partnerem powiedziała Gąsiewska.

Warto przypomnieć, że obecnie Wiktoria Gąsiewska jest w szczęśliwym związku z innym aktorem, Jasperem Sołtysiewiczem. Niedawno gwiazda "Rodzinki.pl" pojawiła się ze swoim partnerem na ramówce TVP.

Wiktoria Gąsiewska zabrała głos ws. nowej "Rodzinki.pl". Fani krytykują serial

W rozmowie z naszą reporterką Wiktoria Gąsiewska opowiedziała też o nowej „Rodzince.pl”. Aktorka przyznała, że przed wejściem na plan 17. sezonu serialu wiele się zmieniło i nie chodzi jedynie o jej sytuację prywatną z Adamem Zdrójkowskim. Gwiazda stwierdziła, że dziś członkowie młodszej części obsady są innymi ludźmi.

Warto przypomnieć, że już 28 lutego TVP pokaże pierwszy odcinek nowego, 18. sezonu "Rodzinki.pl".

