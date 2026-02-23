W poniedziałkowy wieczór Michalina Zagórska wstrząsnęła fanami, publikując na swoim InstaStory poruszającą wiadomość. W krótkim wpisie oficjalnie poinformowała o rozstaniu z Akopem Szostakiem. Jej słowa były jednoznaczne. Wkrótce - także za pośrednictwem mediów społecznościowych - potwierdził to Akop.

Akop Szostak i Michalina Zagórska rozstali się

Jeszcze niedawno para chętnie dzieliła się swoim szczęściem z internautami, regularnie publikując wspólne zdjęcia i relacje z podróży. Ich relacja zbudowana była na publicznych wyznaniach miłości i planach na przyszłość, a zaręczyny stały się głośnym tematem w mediach. Ślub miał być ukoronowaniem ich uczucia, tymczasem wszystko nagle się zmieniło. Fani są zszokowani, a w sieci nie milkną komentarze pełne niedowierzania i współczucia. W swoim InstaStory Michalina otwarcie przyznała, że potrzebuje czasu, by uporać się z tą trudną sytuacją.

Jak zauważyliście - nadeszło trochę zmian w moim życiu. Rozstaliśmy się, ślubu nie będzie. Teraz potrzebuję czasu, żeby się pozbierać napisała na Instagramie Michalina Zagórska.

Akop Szostak i Michalina Zagórska odwołali ślub! to koniec Instagram @michalinazag

Akop Szostak potwierdza rozstanie

Wkrótce Akop Szostak także publicznie odniósł się do licznych pytań od fanów. Niedługo po oświadczeniu Michaliny Zagórskiej na swoim Instagramie potwierdził rozstanie. Zaznaczył, że nie zamierza dalej komentować tego tematu.

Słuchajcie, dużo osób do mnie pisze, więc odpowiem tutaj, żeby było jasno. Tak, z Michaliną nie jesteśmy już razem. Nie chcę wchodzić w szczegóły ani rozwijać tematu. Zbyt dużo mojego prywatnego życia było już publiczne, a dziś czuję, że potrzebuję zostawić pewne rzeczy tylko dla siebie. Dziękuję za troskę i wszystkie wiadomości. To będzie mój jedyny komentarz w tej sprawie napisał.

Sylwia Szostak żałuje rozstania z Akopem Szostakiem

Warto przypomnieć, że w styczniu była żona Akopa Szostaka zaskoczyła wyznaniem. W mediach społecznościowych Sylwia Szostak przyznała, że żałuje rozstania z Akopem. Gwiazda zdradziła publicznie, że to ona podjęła decyzję o zakończeniu ich małżeństwa. Dziś, z perspektywy czasu uważa, że była to błędna decyzja.

