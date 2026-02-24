Wiktoria Gąsiewska zabrała głos ws. "Rodzinki.pl". Wspomniała o nim

Dużo się mówiło o powrocie „Rodzinki.pl”. Wreszcie, jesienią 2025 roku TVP pokazało 17. sezon serialu. Widzowie mogli wreszcie poznać dalsze losy państwa Boskich oraz ich dzieci i przyjaciół. Na plan zdjęciowy wrócili m.in. Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał, Tomasz Karolak, Adam Zdrójkowski, Olga Kalicka, Julia Wieniawa oraz Mateusz Pawłowski. Pojawiły się też nowe postaci grane przez Helenę Englert czy Emmą Pokromską.

Wiktoria Gąsiewska o Mateuszu Pawłowskim i "Rodzince.pl"

Znaną postacią w „Rodzince.pl” była Agata, dziewczyna Kuby. Wcielająca się w jej rolę Wiktoria Gąsiewska udzieliła wywiadu naszej reporterce, w którym opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w produkcji. Aktorka zwróciła uwagę, że obsada trochę dorosła – dotyczy się to przede wszystkim młodszych członków ekipy. Zauważyła, że w pierwszym sezonie Mateusz Pawłowski był małym dzieckiem, a dziś jest już dorosły.

Jesteśmy troszkę starsi, troszkę dojrzalsi. Nasz najmłodszy Mateuszek Pawłowski jest już dorosłym chłopakiem. No format jest już zupełnie inny powiedziała Gąsiewska.

W dalszej części aktorka wyraziła nadzieję, że widzowie pokochają „Rodzinkę.pl”, mimo że serial wygląda nieco inaczej po serii zmian.

Mam nadzieję, że widzowie na nowo pokochają rodzinkę, bo jest to rzeczywiście zupełnie inny format, niż był dodała.

Nowa „Rodzinka.pl” rozczarowała widzów. Niedługo ruszy nowy sezon serialu TVP

Niestety odmieniony format nie przypadł do gustu wielu widzom. Nowe odcinki „Rodzinki.pl” podzieliły fanów, a krytycy mówią przede wszystkim o kiepskim poziomie żartów. Zdaniem oglądających scenariusz nie dowozi, w dodatku trudno im się utożsamić z bohaterami po takiej przerwie.

Już niedługo, bo w sobotę, 28 lutego będziemy mogli się przekonać, czy jest szansa na poprawę. Tego dnia TVP pokaże pierwszy odcinek najnowszego, 18. sezonu kultowego serialu. Warto przypomnieć, że produkcja debiutowała na antenie Telewizji Polskiej w 2011 roku.

