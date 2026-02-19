Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz na ramówce TVP. Najpiękniejsza para wieczoru?
Wiktoria Gąsiewska wróciła na ekrany polskich telewidzów między innymi dzięki reaktywacji serialu "Rodzinka.pl". Podczas wiosennej ramówki Telewizji Polskiej gwiazda zaprezentowała się ze znanym aktorem u boku.
Wiktoria Gąsiewska to aktorka młodego pokolenia, którą telewidzowie poznali przede wszystkim dzięki roli Agaty w serialu "Rodzinka.pl". Wieczorem 19 lutego 2026 roku gwiazda pojawiła się na wiosennej ramówce TVP, skupiając na sobie uwagę fotoreporterów. Towarzyszył jej Jasper Sołtysiewicz.
Wiktoria Gąsiewska z partnerem na ramówce TVP
Wiktoria Gąsiewska od najmłodszych lat znana jest polskim telewidzom. Fani mogli zobaczyć ją również w filmach "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz "Katyń", a także innych popularnych i lubianych serialach takich jak między innymi "Kowalscy kontra Kowalscy", "O mnie się nie martw" oraz "Przyjaciółki". W ostatnich miesiącach znów można było zobaczyć ją w nowych odcinkach kultowej już produkcji "Rodzinka.pl". Dziś razem z partnerem pokazała się na wielkim święcie Telewizji Polskiej.
Wiktoria Gąsiewska na wiosenną ramówkę TVP nie przyszła sama. Fotoreporterzy uchwycili na zdjęciach gwiazdę z aktorem młodego pokolenia u boku. To Jasper Sołtysiewicz, którego telewidzowie polubili za role między innymi w "Barwach szczęścia", "Koronie Królów" i "Na sygnale". Para od miesięcy eksponuje swój związek w mediach społecznościowych i tym razem również postanowiła pokazać się na medialnym wydarzeniu w duecie.
Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz na ramówce TVP
Wiktoria Gąsiewska na telewizyjne wydarzenie ubrała się w pełną szyku czarną, dopasowaną sukienkę z modnymi, świetnie prezentującymi się na ściance marszczeniami materiału dodającymi całości charakteru. Obiektywom reporterów nie mogło też umknąć wysokie rozcięcie eksponujące nogi aktorki w szpilkach z odkrytymi palcami. Tej nocy Gąsiewska uzupełniła kreację klasyczną, skórzaną torebką na ramię oraz złotą bransoletką, stawiając jednocześnie na delikatny makijaż i naturalnie ułożone włosy.
Niemniejszym szykiem na ściance odznaczał się również partner Wiktorii. Jasper Sołtysiewicz zaprezentował się w welurowej marynarce z odznaczającymi się satynowymi klapami. Do tego szarmancko rozpięta na dwa guziki koszula oraz tonujące całość stylizacji proste, czarne spodnie. W stylizacji aktorka oko przykuwają jednak buty. To wsuwane mokasyny z barkowymi zdobieniami oraz oryginalnym motywem trójwymiarowej ważki.
