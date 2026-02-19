Wiktoria Gąsiewska to aktorka młodego pokolenia, którą telewidzowie poznali przede wszystkim dzięki roli Agaty w serialu "Rodzinka.pl". Wieczorem 19 lutego 2026 roku gwiazda pojawiła się na wiosennej ramówce TVP, skupiając na sobie uwagę fotoreporterów. Towarzyszył jej Jasper Sołtysiewicz.

Wiktoria Gąsiewska z partnerem na ramówce TVP

Wiktoria Gąsiewska od najmłodszych lat znana jest polskim telewidzom. Fani mogli zobaczyć ją również w filmach "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz "Katyń", a także innych popularnych i lubianych serialach takich jak między innymi "Kowalscy kontra Kowalscy", "O mnie się nie martw" oraz "Przyjaciółki". W ostatnich miesiącach znów można było zobaczyć ją w nowych odcinkach kultowej już produkcji "Rodzinka.pl". Dziś razem z partnerem pokazała się na wielkim święcie Telewizji Polskiej.

Wiktoria Gąsiewska na wiosenną ramówkę TVP nie przyszła sama. Fotoreporterzy uchwycili na zdjęciach gwiazdę z aktorem młodego pokolenia u boku. To Jasper Sołtysiewicz, którego telewidzowie polubili za role między innymi w "Barwach szczęścia", "Koronie Królów" i "Na sygnale". Para od miesięcy eksponuje swój związek w mediach społecznościowych i tym razem również postanowiła pokazać się na medialnym wydarzeniu w duecie.

Wiktoria Gąsiewska i Jasper Sołtysiewicz na ramówce TVP

Wiktoria Gąsiewska na telewizyjne wydarzenie ubrała się w pełną szyku czarną, dopasowaną sukienkę z modnymi, świetnie prezentującymi się na ściance marszczeniami materiału dodającymi całości charakteru. Obiektywom reporterów nie mogło też umknąć wysokie rozcięcie eksponujące nogi aktorki w szpilkach z odkrytymi palcami. Tej nocy Gąsiewska uzupełniła kreację klasyczną, skórzaną torebką na ramię oraz złotą bransoletką, stawiając jednocześnie na delikatny makijaż i naturalnie ułożone włosy.

Niemniejszym szykiem na ściance odznaczał się również partner Wiktorii. Jasper Sołtysiewicz zaprezentował się w welurowej marynarce z odznaczającymi się satynowymi klapami. Do tego szarmancko rozpięta na dwa guziki koszula oraz tonujące całość stylizacji proste, czarne spodnie. W stylizacji aktorka oko przykuwają jednak buty. To wsuwane mokasyny z barkowymi zdobieniami oraz oryginalnym motywem trójwymiarowej ważki.

