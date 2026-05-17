Dominika Tajner wzięła udział w trzeciej edycji programu "Królowa przetrwania", gdzie ponownie pojawiła się w telewizyjnym formacie pełnym rywalizacji. Wcześniej można było ją oglądać także w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie na parkiecie mierzyła się między innymi z Justyną Żyłą. W rozmowie z naszą reporterką Tajner uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, co obecnie dzieje się u jej koleżanki z programu.

Dominika Tajner zdradziła, co słychać u Justyny Żyły

Justyna Żyła stała się szerzej rozpoznawalna w mediach po głośnym rozstaniu z byłym mężem, skoczkiem narciarskim Piotrem Żyłą. Ich rozwód był szeroko komentowany w mediach i budził duże emocje wśród opinii publicznej, a sama Żyła przez dłuższy czas pozostawała w centrum zainteresowania tabloidów, dzieląc się w sieci szczegółami życia prywatnego i trudnego okresu po rozstaniu.

Później spróbowała swoich sił w show-biznesie, biorąc udział między innymi w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie występowała na parkiecie jako jedna z uczestniczek. Jej udział wzbudził sporo emocji i dyskusji, a sama celebrytka zyskała kolejne pięć minut popularności w mediach.

Gościem naszej reporterki była ostatnio uczestniczka "Królowej przetrwania" Dominika Tajner, która zdradziła, co obecnie słychać u dawno niewidzianej publicznie Justyny Żyły.

Z Justyną już się dawno nie widziałam. Mamy kontakt od czasu do czasu. Jak przyjeżdżam do Wisły nawet uda nam się spotkać. Justyna ułożyła sobie życie, wyszła za mąż. (...) Ja się cieszę, że jest szczęśliwa, że odnalazła siebie bo też miała takie trudniejsze momenty opowiadała.

