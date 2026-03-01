Na ten moment czekają wszyscy fani miłosnego hitu TVN. Już w najbliższy poniedziałek, 2 lutego 2026 roku, premiera 12. edycji "Hotelu Paradise". Pierwszy raz w historii show, program poprowadzą aż dwie gospodynie: Klaudia El Dursi i Edyta Zając, ale to dopiero początek nowości, jakie czekają na uczestników i widzów formatu. W rozmowie z Party.pl Pan Lektor "Hotelu Paradise", Bartosz Łabęcki, uchylił rąbka tajemnicy. To, co stanie się w premierowym odcinku zaskoczy wszystkich!

Dwie prowadzące i rekordowa nagroda, co jeszcze czeka na nas w 12. edycji "Hotelu Paradise"?

"Hotel Paradise" już od niemal sześciu lat bawi, wzrusza do łez i intryguje widzów TVN, którzy z wypiekami na twarzach w napięciu śledzą losy kolejnych atrakcyjnych singli i singielek, mających chrapkę na sławę, miłość i wielkie pieniądze. Już niebawem poznamy pierwszych uczestników, którzy zamieszkają w luksusowej willi. Tym razem akcja programu przenosi się do Tajlandii, gdzie na widzów i uczestników czekają dwie prowadzące "Hotel Paradise": Edyta Zając i Klaudia El Dursi, która powraca na plan po dwusezonowej nieobecności związanej z ciążą i urlopem macierzyńskim.

W nowej odsłonie show gracze zawalczą też o rekordowo wysoką nagrodę.

Najważniejszą sprawą jest nagroda w tej edycji, ponieważ w tej edycji główną nagrodą będzie nie 100 tysięcy, a 200 tysięcy złotych. - zdradził w rozmowie z Party.pl Pan Lektor ''Hotelu Paradise''.

W show pojawią się również byli uczestnicy "Hotelu Paradise", którzy wcielą się w rolę zakulisowych reporterów. Czegoś takiego w programie jeszcze nie było.

Pan Lektor o 12. edycji "Hotelu Paradise". To zaskoczy nas w premierowym odcinku

Jak już wiemy, nowe zasady 12. edycji "Hotelu Paradise" będą nieubłagane, a w formacie pojawi się postać kultowego Rajskiego Boga, którego uczestnicy poprzednich edycji ochoczo winili za wszelkie niepowodzenia w programie. Tym razem, jego postać postanowi jeszcze bardziej namieszać.

Ten rajski Bóg wkurzył mnie już w pierwszych minutach pierwszego odcinka

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradził nam o nowej edycji rajskiego hotelu Bartosz Łabęcki, programowy Pan Lektor "Hotelu Paradise".

