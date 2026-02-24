Bartosz Łabęcki, znany jako Pan Lektor z „Hotelu Paradise”, wyjawił prawdę o dwóch prowadzących reality show - Edycie Zając i Klaudii El Dursi. Jak się okazuje, ich charaktery bardzo mocno się od siebie różnią. W rozmowie z dziennikarką Angeliką Bielską dla Party.pl Pan Lektor zdobył się na szczere wyznanie. Trudno uwierzyć, w jaki sposób podsumował obie gwiazdy.

Takie są Edyta Zając i Klaudia El Dursi na planie "Hotelu Paradise"

Wspaniałe wieści dla fanów „Hotelu Paradise”, czekają ich aż dwie emocjonujące edycje. Jedną z nich poprowadzi Edyta Zając, a drugą, po przerwie macierzyńskiej, poprowadzi Klaudia El Dursi. W rozmowie z dziennikarką Party.pl Pan Lektor wyznał, jak postrzega Edytę i Klaudię. Z jego wypowiedzi wynika, że obie prowadzące zupełnie się od siebie różnią. Jedną nazwał "słodziutką" a drugą "wnerwiającą" siostrą". Która jest którą? Zobaczcie nasze wideo.

Pan Lektor o Klaudii El Dursi. Wyszło na jaw

Według Pana Lektora "Hotelu Paradise" Klaudia El Dursi ma swoje charakterystyczne rytuały, nawet gdy na krótko przenosi się w nowe miejsca.

Śmiałem się z tego, że Klaudia gdziekolwiek nie jedziemy to ona się nie wprowadza do hotelu, ona nie zabiera ze sobą walizki jednej czy dwóch, ona wije gniazdo, ona kupuje mikrofalówki, pralki, jakieś instrumenty muzyczne... Ja się z tego zawsze śmieje ale ostatecznie zawsze z końcem dnia przyjdę do niej i pytam, co ma w lodówce zdradził Pan Lektor.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze zdradził przed naszymi kamerami Pan Lektor, koniecznie obejrzycie pełne wideo, które znajdziecie powyżej!

