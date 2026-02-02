Na ten moment czekają wszyscy fani miłosnych perypetii, randkowych intryg, rajskich plaż i luksusowych wnętrz. Już wiosną rusza nowa, 12. edycja "Hotelu Paradise". Pierwszy raz w historii show poprowadzą aż dwie prowadzące, ale to dopiero początek zmian! Co jeszcze czeka nas w nowym sezonie miłosnego hitu TVN? Zobaczcie zapierającą dech willę w Tajlandii i poznajcie nowe zasady 12. edycji "Hotelu Paradise".

Nowe miejsce, nowe zasady i aż dwie prowadzące w 12. edycji "Hotelu Paradise"

"Hotel Paradise" już od niemal sześciu lat bawi, wzrusza do łez i intryguje widzów TVN, który z wypiekami na twarzach w napięciu śledzą losy kolejnych atrakcyjnych singli i singielek, mających chrapkę na sławę, miłość i wielkie pieniądze. Już niebawem poznamy pierwszych uczestników, którzy zamieszkają w luksusowej willi. Tym razem akcja programu po raz pierwszy przenosi się do Tajlandii, co wprowadza zupełnie nowy klimat i otwiera przestrzeń na jeszcze większe emocje. To miejsce stanie się sceną miłosnych rozgrywek, intryg i dramatycznych zwrotów akcji, które będą elektryzować widzów przez cały sezon.

Nowa lokalizacja, to dopiero preludium zmian, jakie czekają na sympatyków show. Najnowszą, 12. edycję "Hotelu Paradise" poprowadzą aż dwie prowadzące: Edyta Zając i Klaudia El Dursi, która powraca na plan po dwusezonowej absencji związanej z ciążą i urlopem macierzyńskim.

Rekordowa stawka w 12. edycji "Hotelu Paradise"

Najważniejsza zmiana w nowej edycji reality show to rekordowo wysoka nagroda główna. Do tej pory gracze robili wszystko, by zdobyć 100 tys. złotych. Teraz ta kwota zostanie... podwojona. Uczestnicy 12. edycji "Hotelu Paradise" powalczą o 200 tys. złotych. To najwyższa kwota w historii programu. Ścieżka Lojalności zyska zupełnie nowy wymiar, a pytanie "miłość czy pieniądze?" stanie się jeszcze trudniejsze.

Z tak wysoką nagrodą w grze, emocje sięgną zenitu, a decyzje graczy nabiorą jeszcze większego znaczenia. Miłosne manewry, strategiczne sojusze i zdrady, wszystko to wpłynie na losy uczestników i zwiększy dynamikę wydarzeń w rajskiej willi.

Tajemniczy Rajski Bóg wkracza do akcji

Nowością w 12. sezonie jest pełnoprawne wejście do gry postaci znanej dotychczas jedynie z żartów uczestników, jako Rajskiego Boga. Od początku istnienia programu bohaterowie prosili go o różne przysługi, jednak teraz jego rola stanie się realna i znacząca.

Rajski Bóg, choć nie pojawi się fizycznie, to zacznie realnie ingerować w przebieg gry. Jego komunikaty będą dostarczane uczestnikom w złotych kopertach. Każdy list może zwiastować zarówno nagrodę, jak i karę. Niespodziewane zmiany, decyzje wpływające na pary, a nawet eliminacje. Jego ingerencje będą nieprzewidywalne i nie pozostaną bez wpływu na przebieg gry.

Nowe zasady "Hotelu Paradise". Co dalej z Rajską Wyrocznią?

W nadchodzącym sezonie zabraknie Rajskiej Wyroczni oraz spotkań z Panem Lektorem. Oznacza to większą swobodę w prowadzeniu rozmów, możliwość tworzenia tajnych sojuszy i planowania strategii bez ryzyka natychmiastowego zdemaskowania. To także większe pole do intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.

Powrócą natomiast ruchome Rajskie Rozdania, dynamicznie zmieniające pary. To element, który wielokrotnie zaskakiwał uczestników i zmuszał ich do szybkiego reagowania w stresujących sytuacjach.

Zakulisowe relacje Rajskich Reporterów

Kolejną nowością w "Hotel Paradise 12" są Rajscy Reporterzy. Dwójka byłych uczestników programu powraca do "Hotelu Paradise", którzy będą relacjonować kulisy wydarzeń w mediach społecznościowych. Ich perspektywa, oparta na własnym doświadczeniu z życia w rajskiej willi, doda nowy wymiar przekazowi i może wpłynąć na reakcje aktualnych uczestników.

Zakulisowe materiały mają szansę wprowadzić dodatkowe napięcie i odkryć nieznane dotąd aspekty życia w programie. Reporterzy będą komentować, analizować i zdradzać widzom informacje, które nie zawsze znajdą się w głównych odcinkach.

Kiedy premiera 12. edycji "Hotelu Paradise"

12. sezon "Hotel Paradise" zapowiada się na najbardziej ekscytującą i dynamiczną edycję w historii formatu. Nowa lokalizacja, Rajski Bóg, rekordowa stawka i zmieniona formuła programu sprawiają, że emocje sięgną zenitu, a widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu. Premiera 12. sezonu "Hotel Paradise" została zaplanowana na 2 marca 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 na antenie TVN7. Dla fanów preferujących platformy cyfrowe, program dostępny będzie również w streamingu na HBO Max oraz Player.pl. Za produkcję odpowiada Golden Media.

Zobacz także:

Edyta Zając w luksusowej willi w Tajlandii w "Paradise" 12, Fot. materiały prasowe TVN

Rajski hotel w Tajandii "Hotel Paradise" 12, Fot. materiały prasowe TVN

Tak wygląda willa "Hotelu Paradise" 12 w Tajlandii, Fot. materiały prasowe TVN

Taras w "Hotelu Paradise" 12, Fot. Fot. materiały prasowe TVN

Hotel w Tajandii "Hotel Paradise" 12, Fot. materiały prasowe TVN

Luksusowy taras w "Hotelu Paradise" 12, Fot. materiały prasowe TVN

Nowa willa, nowe zasady w "Hotelu Paradise" 12, Fot materiały prasowe TVN

Nowa willa "Hotel Paradise" 12, Fot. materiały prasowe TVN

Nowa willa w Tajlandii "Hotel Paradise" 12, Fot. materiały prasowe TVN

Luksusowe wnętrza w "Hotelu Paradise" 12, Fot. materiały prasowe TVN

Luksusy w willi "Hotelu Paradise" 12, Fot. materiały prasowe TVN

Edyta Zając promuje "Hotel Paradise" 12 w Tajlandii, Fot. materiały prasowe TVN