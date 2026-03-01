Najnowsza, 12. edycja "Hotel Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak zobaczymy premierowy odcinek hitowego show TVN, poznajcie bliżej nowych mieszkańców rajskiego hotely. Uczestnicy, których zobaczymy w tajskiej willi, to barwna mieszanka osobowości, temperamentów, skrajnych doświadczeń życiowych i rekordowych różnic wiekowych. Produkcja przedstawiła już pełną listę uczestników. W tym sezonie reality show biorą udział barwne osobowości od sportowców, przez przedsiębiorców, po pielęgniarki, a ich historie wywołują burzę emocji

Młodzi, odważni i bezkompromisowi. Poznajcie uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise"

Nowa edycja "Hotel Paradise" już na starcie przynosi rekordową rozpiętość wieku, od 20 do 30 lat. Nie brakuje w niej ludzi po burzliwych związkach, pragnących poważnych relacji, jak i tych otwartych na przygodę i ryzyko. Każdy z uczestników wnosi własną historię, oczekiwania i strategię na wygraną, a ta w 12. sezonie rajskiego hotelu jest rekordowa.

Zmiany w wysokości nagrody i nowa lokalizacja luksusowej willi to dopiero preludium zmian, jakie czekają na widzów. Najnowszą, 12. edycję "Hotelu Paradise" poprowadzą aż dwie prowadzące: Edyta Zając i Klaudia El Dursi, która powraca na plan po dwusezonowej absencji związanej z ciążą i urlopem macierzyńskim. By tego było mało, do tej pory milczący Rajski Bóg, tym razem będzie miał realny wpływ na przebieg całej gry. Kto ośmieli się mu przeciwstawić, a kto zamierza od początku być fair i stanowić przysłowiową "otwartą księgę"? Sprawdźcie sami.

Kim jest Kamila Kusy z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Kamila Kusy, 25-latka z Krakowa, wyróżnia się charyzmą i przebojowością. Studia łączy z nauczaniem angielskiego i podróżami do Włoch. Jej największą pasją jest taniec towarzyski. Kamila była w czteroletnim związku, który zakończył się podczas wymiany studenckiej we Włoszech. Obecnie szuka mężczyzny z pasją i temperamentem, który dotrzyma jej kroku zarówno w życiu, jak i na parkiecie.

Kim jest Kamila Kusy z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Andrzej Banaszak z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Andrzej Banaszak to 28-latek z Poznania. Pracuje jako maszynista i prowadzi pociągi, ale jego życie nie toczy się według utartych schematów. Sport odegrał kluczową rolę w jego życiu, nauczył go dyscypliny i pokory. Poza sportem Andrzej uwielbia gotować dla bliskich. Ma za sobą dwa poważne związki, które nauczyły go ostrożności, ale nadal wierzy w miłość. Najważniejsza jest dla niego autentyczność i chemia, a jego ideałem jest kobieta z pasją, własnym zdaniem i spontanicznością.

Kim jest Andrzej Banaszak z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Dominika Leśniewska z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Dominika Leśniewska ma 22 lata, mieszka w Poznaniu i jest makijażystką ślubną. Intensywnie trenuje na siłowni i planuje start w bikini fitness. Fascynuje ją nocne życie oraz organizacja imprez klubowych. Miała dwa związki, obecnie szuka partnera energicznego i z temperamentem, który podzieli jej dynamiczny styl życia.

W życiu celuje wysoko i nie ukrywa, że stawia siebie na pierwszym miejscu, nawet kosztem innych. - informuje produkcja ''Hotelu Paradise''.

Kim jest Dominika Leśniewska z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Mateusz Kryk z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Mateusz Kryk ma 25 lat i pochodzi z Torunia. Urodził się w Walentynki, co podkreśla jego naturalny talent do flirtowania i nawiązywania relacji. Jest empatyczny i otwarty, łatwo zyskuje sympatię. Rok podróżował po USA i Meksyku, po czym zrezygnował ze studiów na AWF, by skupić się na rozwoju osobistym. Pracuje w SEO i wspiera rodzinny biznes ogrodniczy. Po ośmioletnim związku szuka ambitnej, wyrazistej i pewnej siebie kobiety, najlepiej o latynoskim typie urody.

Kim jest Mateusz Kryk z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Tymoteusz Szymirski-Kowalski z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Tymoteusz Szymirski-Kowalski ma 26 lat, pochodzi z Lęborka i urodził się 1 stycznia 2000 roku. Pracuje jako barman, zajmuje się sprzedażą, ale jego największą pasją jest aktorstwo. Występował na scenie teatralnej, marzy o karierze w filmie i telewizji. Tymek trenuje siłownię, sztuki walki, breakdance i piłkę nożną, w drużynach sportowych zawsze staje się liderem. W relacjach z kobietami jest odważny i romantyczny, szuka wysportowanej blondynki z charakterem. Słynie z bezpośredniości i gotowości do kontrowersyjnych działań, jeśli wymaga tego sytuacja.

Kim jest Tymoteusz Szymirski-Kowalski z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Magda Biegalska z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Magda Biegalska ma 30 lat, pochodzi z Włocławka i pracuje jako pielęgniarka anestezjologiczna na bloku operacyjnym oraz SOR-ze. Była na misji medycznej w Etiopii podczas wojny domowej. Ceni aktywność fizyczną, trenuje fitness i lubi imprezy. Szuka autentycznego, wysportowanego i szczerego partnera, który nie boi się intensywnych relacji.

Potrafi zakochać się od pierwszego wejrzenia, ale równie szybko wycofać się bez sentymentów. Adrenalina jest dla niej ważnym elementem relacji - informuje produkcja ''Hotelu Paradise''.

Kim jest Magda Biegalska z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Paulina Sarbinowska z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Paulina Sarbinowska ma 24 lata, pochodzi z Wrocławia i Warszawy. Kończy studia prawnicze, wolny czas poświęca aktywności fizycznej – trenowała pole dance, sztuki walki, obecnie jeździ konno i ćwiczy na siłowni. Uwielbia adrenalinę i sportowe wyzwania. Nigdy nie była w formalnym związku, ale szuka szczerości i dojrzałości emocjonalnej u mężczyzn.

Kim jest Paulina Sarbinowska z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Maks Szmeruk z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Maks Szmeruk ma 22 lata i pochodzi z Wałbrzycha. Już od początku nowej edycji programu "Hotel Paradise" wyróżnia się jako prawdziwy wulkan energii. Jest właścicielem własnej firmy, studiuje i intensywnie przygotowuje się do triathlonów. Maks marzy o starcie w zawodach Ironman. Ekstremalne kolarstwo, motoryzacja i adrenalina to dla niego codzienność. Szuka partnerki z równie dużą energią i ambicją, która będzie gotowa na intensywne emocje. Uczestnik z Wałbrzycha nie uznaje słowa "niemożliwe" i motywuje innych swoją determinacją.

Kim jest Maks Szmeruk z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Krystian Piotrak z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Krystian Piotrak ma 24 lata i mieszka w Warszawie. Jest inżynierem, który do tej pory prowadził uporządkowane życie. Cechuje go empatia, kreatywność i poczucie humoru. Gra na gitarze elektrycznej, trenuje i stawia sobie ambitne cele, także w sporcie. Jego jedyny poważny związek trwał dwa lata. Teraz marzy o relacji z partnerką, z którą będzie mógł stworzyć autentyczną, pełną przyjaźni i dobrej energii relację.

Kim jest Krystian Piotrak z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Weronika Dżugan z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Weronika Dżugan ma 25 lat, pochodzi z Rzeszowa i prowadzi własny barbershop, a jednocześnie studiuje prawo. Lubi sport, regularnie trenuje na siłowni i tańczy high heels. Jej nietypową pasją jest grzybobranie. Weronika ceni autentyczność i poczucie humoru, szuka partnera, który ma dystans do siebie i jest dojrzały emocjonalnie.

Kim jest Weronika Dżugan z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Roksana Więcko z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Roksana Więcko ma 20 lat i pochodzi z Kałuszyna. Studia pielęgniarskie łączy z pracą stylistki rzęs i zainteresowaniami w medycynie estetycznej. Od lat trenuje cheerleading i taniec, a w chwilach wolnych jeździ na motocrossie. Jest osobą dynamiczną i szczerą, która szybko podejmuje decyzje i nie boi się nowych wyzwań. W miłości szuka stabilizacji i marzy, by znaleźć odpowiedniego partnera przed 25. rokiem życia.

Kim jest Roksana Więcko z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Kim jest Tobiasz Bęben z 12. edycji "Hotelu Paradise"

Tobiasz Bęben to 21-latek z Krakowa, artysta z duszą muzyka i temperamentem sportowca. Gra na perkusji, jeździ oldschoolowym motocyklem i wyróżnia się stylem inspirowanym rockiem. Muzyka i sport są jego sposobem na wyrażanie siebie. Tobiasz łączy koncerty i próby ze studiami oraz treningami na siłowni. Po złamanym sercu stał się ostrożniejszy w uczuciach, ale nadal szuka kobiety pełnej pasji i romantyzmu, która będzie nadążać za jego emocjonalnością i energią.

Kim jest Tobiasz Bęben z 12. edycji "Hotelu Paradise", Fot. materiały prasowe

Wielkie emocje i rekordowa nagroda. Co czeka na uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise"

Tajska willa będzie areną nie tylko miłosnych uniesień, ale i bezwzględnej walki o sympatię widzów oraz finałową wygraną. Czy skrajne różnice charakterów doprowadzą do wybuchów konfliktów, czy może zrodzą się prawdziwe przyjaźnie? Jedno jest pewne, takiego składu jeszcze nie było.

W nadchodzącym sezonie choć zabraknie Rajskiej Wyroczni oraz spotkań z Panem Lektorem, co oznacza to większą swobodę w prowadzeniu rozmów, możliwość tworzenia tajnych sojuszy, to w 12. edycji "Hotelu Paradise" pojawi się dwójka byłych uczestników, którzy będą relacjonować kulisy wydarzeń w mediach społecznościowych. Co jeszcze na nas czeka? Tego dowiemy się już niebawem. Premierowy odcinek 12. edycji "Hotelu Parasdise" już w poniedziałek 2 marca 2026 roku.

