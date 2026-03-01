Oto wszyscy uczestnicy 12. edycji "Hotelu Paradise". Kto zamierza knuć, a kto liczy na prawdzie uczucia?
Znamy wszystkich uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise". Nowi gracze mają zaskakujące historie, silne osobowości i wielką chrapkę na miłość i wielkie pieniądze. Kto przyszedł do programu by jedynie grać, a kto szuka bratniej duszy? Sprawdźcie.
Najnowsza, 12. edycja "Hotel Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak zobaczymy premierowy odcinek hitowego show TVN, poznajcie bliżej nowych mieszkańców rajskiego hotely. Uczestnicy, których zobaczymy w tajskiej willi, to barwna mieszanka osobowości, temperamentów, skrajnych doświadczeń życiowych i rekordowych różnic wiekowych. Produkcja przedstawiła już pełną listę uczestników. W tym sezonie reality show biorą udział barwne osobowości od sportowców, przez przedsiębiorców, po pielęgniarki, a ich historie wywołują burzę emocji
Młodzi, odważni i bezkompromisowi. Poznajcie uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise"
Nowa edycja "Hotel Paradise" już na starcie przynosi rekordową rozpiętość wieku, od 20 do 30 lat. Nie brakuje w niej ludzi po burzliwych związkach, pragnących poważnych relacji, jak i tych otwartych na przygodę i ryzyko. Każdy z uczestników wnosi własną historię, oczekiwania i strategię na wygraną, a ta w 12. sezonie rajskiego hotelu jest rekordowa.
Zmiany w wysokości nagrody i nowa lokalizacja luksusowej willi to dopiero preludium zmian, jakie czekają na widzów. Najnowszą, 12. edycję "Hotelu Paradise" poprowadzą aż dwie prowadzące: Edyta Zając i Klaudia El Dursi, która powraca na plan po dwusezonowej absencji związanej z ciążą i urlopem macierzyńskim. By tego było mało, do tej pory milczący Rajski Bóg, tym razem będzie miał realny wpływ na przebieg całej gry. Kto ośmieli się mu przeciwstawić, a kto zamierza od początku być fair i stanowić przysłowiową "otwartą księgę"? Sprawdźcie sami.
Kim jest Kamila Kusy z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Kamila Kusy, 25-latka z Krakowa, wyróżnia się charyzmą i przebojowością. Studia łączy z nauczaniem angielskiego i podróżami do Włoch. Jej największą pasją jest taniec towarzyski. Kamila była w czteroletnim związku, który zakończył się podczas wymiany studenckiej we Włoszech. Obecnie szuka mężczyzny z pasją i temperamentem, który dotrzyma jej kroku zarówno w życiu, jak i na parkiecie.
Kim jest Andrzej Banaszak z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Andrzej Banaszak to 28-latek z Poznania. Pracuje jako maszynista i prowadzi pociągi, ale jego życie nie toczy się według utartych schematów. Sport odegrał kluczową rolę w jego życiu, nauczył go dyscypliny i pokory. Poza sportem Andrzej uwielbia gotować dla bliskich. Ma za sobą dwa poważne związki, które nauczyły go ostrożności, ale nadal wierzy w miłość. Najważniejsza jest dla niego autentyczność i chemia, a jego ideałem jest kobieta z pasją, własnym zdaniem i spontanicznością.
Kim jest Dominika Leśniewska z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Dominika Leśniewska ma 22 lata, mieszka w Poznaniu i jest makijażystką ślubną. Intensywnie trenuje na siłowni i planuje start w bikini fitness. Fascynuje ją nocne życie oraz organizacja imprez klubowych. Miała dwa związki, obecnie szuka partnera energicznego i z temperamentem, który podzieli jej dynamiczny styl życia.
W życiu celuje wysoko i nie ukrywa, że stawia siebie na pierwszym miejscu, nawet kosztem innych.
Kim jest Mateusz Kryk z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Mateusz Kryk ma 25 lat i pochodzi z Torunia. Urodził się w Walentynki, co podkreśla jego naturalny talent do flirtowania i nawiązywania relacji. Jest empatyczny i otwarty, łatwo zyskuje sympatię. Rok podróżował po USA i Meksyku, po czym zrezygnował ze studiów na AWF, by skupić się na rozwoju osobistym. Pracuje w SEO i wspiera rodzinny biznes ogrodniczy. Po ośmioletnim związku szuka ambitnej, wyrazistej i pewnej siebie kobiety, najlepiej o latynoskim typie urody.
Kim jest Tymoteusz Szymirski-Kowalski z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Tymoteusz Szymirski-Kowalski ma 26 lat, pochodzi z Lęborka i urodził się 1 stycznia 2000 roku. Pracuje jako barman, zajmuje się sprzedażą, ale jego największą pasją jest aktorstwo. Występował na scenie teatralnej, marzy o karierze w filmie i telewizji. Tymek trenuje siłownię, sztuki walki, breakdance i piłkę nożną, w drużynach sportowych zawsze staje się liderem. W relacjach z kobietami jest odważny i romantyczny, szuka wysportowanej blondynki z charakterem. Słynie z bezpośredniości i gotowości do kontrowersyjnych działań, jeśli wymaga tego sytuacja.
Kim jest Magda Biegalska z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Magda Biegalska ma 30 lat, pochodzi z Włocławka i pracuje jako pielęgniarka anestezjologiczna na bloku operacyjnym oraz SOR-ze. Była na misji medycznej w Etiopii podczas wojny domowej. Ceni aktywność fizyczną, trenuje fitness i lubi imprezy. Szuka autentycznego, wysportowanego i szczerego partnera, który nie boi się intensywnych relacji.
Potrafi zakochać się od pierwszego wejrzenia, ale równie szybko wycofać się bez sentymentów. Adrenalina jest dla niej ważnym elementem relacji
Kim jest Paulina Sarbinowska z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Paulina Sarbinowska ma 24 lata, pochodzi z Wrocławia i Warszawy. Kończy studia prawnicze, wolny czas poświęca aktywności fizycznej – trenowała pole dance, sztuki walki, obecnie jeździ konno i ćwiczy na siłowni. Uwielbia adrenalinę i sportowe wyzwania. Nigdy nie była w formalnym związku, ale szuka szczerości i dojrzałości emocjonalnej u mężczyzn.
Kim jest Maks Szmeruk z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Maks Szmeruk ma 22 lata i pochodzi z Wałbrzycha. Już od początku nowej edycji programu "Hotel Paradise" wyróżnia się jako prawdziwy wulkan energii. Jest właścicielem własnej firmy, studiuje i intensywnie przygotowuje się do triathlonów. Maks marzy o starcie w zawodach Ironman. Ekstremalne kolarstwo, motoryzacja i adrenalina to dla niego codzienność. Szuka partnerki z równie dużą energią i ambicją, która będzie gotowa na intensywne emocje. Uczestnik z Wałbrzycha nie uznaje słowa "niemożliwe" i motywuje innych swoją determinacją.
Kim jest Krystian Piotrak z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Krystian Piotrak ma 24 lata i mieszka w Warszawie. Jest inżynierem, który do tej pory prowadził uporządkowane życie. Cechuje go empatia, kreatywność i poczucie humoru. Gra na gitarze elektrycznej, trenuje i stawia sobie ambitne cele, także w sporcie. Jego jedyny poważny związek trwał dwa lata. Teraz marzy o relacji z partnerką, z którą będzie mógł stworzyć autentyczną, pełną przyjaźni i dobrej energii relację.
Kim jest Weronika Dżugan z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Weronika Dżugan ma 25 lat, pochodzi z Rzeszowa i prowadzi własny barbershop, a jednocześnie studiuje prawo. Lubi sport, regularnie trenuje na siłowni i tańczy high heels. Jej nietypową pasją jest grzybobranie. Weronika ceni autentyczność i poczucie humoru, szuka partnera, który ma dystans do siebie i jest dojrzały emocjonalnie.
Kim jest Roksana Więcko z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Roksana Więcko ma 20 lat i pochodzi z Kałuszyna. Studia pielęgniarskie łączy z pracą stylistki rzęs i zainteresowaniami w medycynie estetycznej. Od lat trenuje cheerleading i taniec, a w chwilach wolnych jeździ na motocrossie. Jest osobą dynamiczną i szczerą, która szybko podejmuje decyzje i nie boi się nowych wyzwań. W miłości szuka stabilizacji i marzy, by znaleźć odpowiedniego partnera przed 25. rokiem życia.
Kim jest Tobiasz Bęben z 12. edycji "Hotelu Paradise"
Tobiasz Bęben to 21-latek z Krakowa, artysta z duszą muzyka i temperamentem sportowca. Gra na perkusji, jeździ oldschoolowym motocyklem i wyróżnia się stylem inspirowanym rockiem. Muzyka i sport są jego sposobem na wyrażanie siebie. Tobiasz łączy koncerty i próby ze studiami oraz treningami na siłowni. Po złamanym sercu stał się ostrożniejszy w uczuciach, ale nadal szuka kobiety pełnej pasji i romantyzmu, która będzie nadążać za jego emocjonalnością i energią.
Wielkie emocje i rekordowa nagroda. Co czeka na uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise"
Tajska willa będzie areną nie tylko miłosnych uniesień, ale i bezwzględnej walki o sympatię widzów oraz finałową wygraną. Czy skrajne różnice charakterów doprowadzą do wybuchów konfliktów, czy może zrodzą się prawdziwe przyjaźnie? Jedno jest pewne, takiego składu jeszcze nie było.
W nadchodzącym sezonie choć zabraknie Rajskiej Wyroczni oraz spotkań z Panem Lektorem, co oznacza to większą swobodę w prowadzeniu rozmów, możliwość tworzenia tajnych sojuszy, to w 12. edycji "Hotelu Paradise" pojawi się dwójka byłych uczestników, którzy będą relacjonować kulisy wydarzeń w mediach społecznościowych. Co jeszcze na nas czeka? Tego dowiemy się już niebawem. Premierowy odcinek 12. edycji "Hotelu Parasdise" już w poniedziałek 2 marca 2026 roku.
