Na ten moment czkało wielu widzów TVN. We wtorek, 17 lutego 2026 roku, odbyła się wystawna gala prezentująca wiosenną ramówkę stacji. Nie zabrakło spektakularnych kreacji, ferii baw, olśniewających makijaży, a przede wszystkim rewelacji na temat hitowych formatów. Zapytaliśmy Macieja Dowbora, co wraz z nadejściem nowej ramówki czeka na widzów "Dzień Dobry TVN". Jego komentarz nie pozostawia złudzeń. Oj... będzie się działo!

Wiosenna ramówka TVN za nami. Jakie nowości czekają na widzów stacji?

Miniony wieczór bezpardonowo należał do TVN-u. Za nami wielka gala stacji, na której zaprezentowano wiosenne nowości. Plejada gwiazd zawitała na wiosenną ramówkę TVN, zachwycając ferią soczystych barw, nieoczywistymi formami kreacji i spektakularnymi dodatkami. Kochająca zabawę modą Magda Gssler postawiła na czerwień w połączeniu z różem, na to samo połączenie kolorystyczne zdecydowała się również prowadząca "Hotel Paradise" Edyta Zając. Na czerwonym dywanie nie brakowało też złota, morza cekinów, a także klasycznej czerni, która królowała w formie satynowych sukni gwiazd stacji.

I choć trzeba przyznać, że wydarzenie było istną rewią mody, to tego wieczoru najważniejsze było jedno, nowości, jakie stacja TVN już niebawem zaprezentuje swoim widzom. A tych będzie naprawdę dużo. Przez nami nowa odsłona "Królowej przetrwania" z Małgorzatą Rozenek-Majdan w roli prowadzącej, wielkie zmiany i "Down Te Road" bez Przemka Kossakowskiego, zupełnie nowe miłosne show "Skok na głęboką wodę", kolejna edycja "The Traitors" i wiele wiele więcej.

Zmiany obejmą także poranne śniadaniowe pasmo stacji. Co już niebawem czeka na nas w "Dzień Dobry TVN"? W wywiadzie z naszą reporterką Maciej Dowbor się wygadał. Konkurencja będzie miała "trudny orzech do zgryzienia".

Nowości i wielkie zmiany w "Dzień Dobry TVN". Maciej Dowbor powiedział to wprost

Podczas wiosennej ramówki TVN stacja przedstawiła nowego prowadzącego "Dzień Dobry TVN". Jak się okazało, do grona dziennikarzy dołączył uwielbiany przez widzów za swoją charyzmę, swobodny ton wypowiedzi i niezwykle atrakcyjną aparycję, Jan Pirowski. Jak wyznał w rozmowie z naszą reporterką Maciej Dowbor, to dopiero początek rewelacji w śniadanówce.

Przygotowaliśmy w Dzień Dobry parę niespodzianek. Nie chcemy za dużo zdradzać, ale na pewno w zupełnie nieoczekiwanych i wcześniej chyba niespotykanych rolach pojawią się u nas gwiazdy, różne gwiazdy - przyznał Maciej Dowbor w rozmowie z Party.pl.

Jak podkreślił, to właśnie "Dzień Dobry TVN" jest teraz liderem wśród śniadaniowych pasm wśród polskich nadawców.

Od kilku sezonów jesteśmy liderem zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w grupie docelowej, gromadzimy największą liczbę widzów przed telewizorami - dodał.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradził nam Maciej Dowbor.

Zobacz także: