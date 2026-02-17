Małgorzata Rozenek po raz kolejny przyciągnęła wszystkie spojrzenia, pojawiając się na ramówce TVN. Gwiazda po raz kolejny w ostatnim czasie zdecydowała się na długą kreację, w której prezentowała się niemal posągowo. Małgorzata Rozenek może pochwalić się perfekcyjną figurą i suknią, którą doskonale ją podkreśliła. Tylko spójrzcie na tę kreację!

Małgorzata Rozenek zachwyca na ramówce TVN

We wtorkowy wieczór 17 lutego odbyła się prezentacja wiosennej ramówki TVN. To wtedy stacja prezentuje wszystkie nowości, a prowadzący mają okazję w wyjątkowy sposób promować swoje programy. Na ściance można było zobaczyć zarówno ekipę "Na Wspólnej", Dzień dobry TVN", jak i prowadzących hitowe programy, jak: Mikołaja Roznerskiego, Marcina Prokopa, Julię Wieniawę czy Małgorzatę Rozenek. Tak prezentowały się wszystkie gwiazdy na ramówce TVN.

Małgorzata Rozenek tuż przed ramówką na ściance mówiła o nowej edycji programu "Królowa przetrwania" i nie ukrywała, że będzie się działo, a uczestniczki nie ominą zaskakujące przygody.

Małgorzata Rozenek w błyszczacej sukni na ramówce TVN

Na ramówce TVN 2026 Małgorzata Rozenek pojawiła się w długiej błyszczącej sukni, która została założona na jasne, cieliste gorsetowe body, które odznaczało się niczym zbroja pod delikatnym błyszczacym materiałem. Gwiazda TVN już od dawna słynie ze świetnego wyczucia stylu, w końcu sama jest też właścicielką marki odzieżowej. Tym razem Małgorzata Rozenek również nie zawiodła. Ta kreacja nie potrzebowała zbędnych dodatków, a ten blask obronił się sam.

Uzupełnieniem błyszczącej kreacji Rozenek były perfekcyjnie ułożone włosy w subtelne, hollywoodzkie fale. Trzeba przyznać, ze to jeden z ulubionych looków celebrytki i prezentuje się doskonale w tak ułożonej fryzurze.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

