Mnóstwo gwiazd na wiosennej ramówce TVN: Wieniawa, Rozenek, Opozda
Dziś wielkie święto TVN-u. Stacja prezentuje swoje nowości na nadchodzącą wiosnę 2026, a podczas wydarzenia pojawiła się cała plejada gwiazd. Na czerwonym dywanie pozowali m. in. Paulina Krupińska, Małgorzata Roznenek, Julia Wieniawa, Joanna Opozda i wielu innych.
Na antenę TVN powracają uwielbiane przez widzów produkcje, ale również wiele nowości. Dziś w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja wiosennej ramówki TVN 2026, na której pojawiła się cała plejada gwiazd. Zobaczcie zdjęcia.
Plejada gwiazd na wiosennej ramówce TVN 2026
Co czeka nas tej wiosny w TVN? Już ruszyły nowe seriale takie jak "Młode gliny", zobaczymy też nowe reality show pt. "Skok na głęboką wodę". Czy okaże się konkurencją dla "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Lada moment zobaczymy nowe edycje takich produkcji jak "Mam Talent", "The Traitors. Zdrajcy", "Kuchenne rewolucje", czy "Królowa przetrwania". Nic dziwnego, że na dzisiejszej imprezie pojawili się niemal wszyscy, których doskonale znacie z kanałów TVN. Zobaczcie zdjęcia ze ścianki.
Joanna Opoza na wiosennej ramówce TVN 2026
Joanna Opozda dołączyła do obsady "Na Wspólnej". Na wiosennej ramówce TVN, prezentowała się w czarnej, dopasowanej sukni wieczorowej.
Maciej Dowbor na wiosennej ramówce TVN
Maciej Dowbor towarzyszy Polakom podczas wielu poranków. Prezenter "Dzień Dobry TVN" postawił na stylizację w klasycznych kolorach czerni i bieli. Całość przełamał welurową marynarką.
Paulina Krupińska na wiosennej ramówce TVN 2026
Paulina Krupińska również postawiła wieczorową kreację. Jej suknia składała się z gorsetowej góry oraz długiej, koronkowej spódnicy z trenem.
Anna Dereszowska na wiosennej ramówce TVN
Anna Dereszowska zwracała na siebie uwagę podczas wiosennej ramówki TVN 2026. Aktorka postawiła na szarą oversizową marynarkę i pasujące do niej nakrycie głowy. Całość dopełniła białą koszulą z czarnym krawatem oraz czarnymi, delikatnymi rajstopami.
Damian Michałowski na wiosennej ramówce TVN
Damian Michałowski prezentował się w klasycznym, czarnym garniturze, który zestawił z białą koszulą.
Zofia Zborowska na wiosennej ramówce TVN 2026
Na prezentacji wiosennej ramówki TVN, nie zabrakło również gwiazdy nowego serialu "Młode gliny". Zofia Zborowska postawiła na czarną koronkową kreację o długości midi oraz czarną marynarkę.
Marta Wierzbicka na wiosennej ramówce TVN
Na ramówce nie zabrakło również Marty Wierzbickiej. Aktorka postawiła na elegancką białą kreację.
Manuela Michalak na wiosennej ramówce TVN
Manuela Michalak postawiła na cekinową, różową sukienkę i białą narzutkę.