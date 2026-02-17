Na antenę TVN powracają uwielbiane przez widzów produkcje, ale również wiele nowości. Dziś w Warszawie odbyła się oficjalna inauguracja wiosennej ramówki TVN 2026, na której pojawiła się cała plejada gwiazd. Zobaczcie zdjęcia.

Plejada gwiazd na wiosennej ramówce TVN 2026

Co czeka nas tej wiosny w TVN? Już ruszyły nowe seriale takie jak "Młode gliny", zobaczymy też nowe reality show pt. "Skok na głęboką wodę". Czy okaże się konkurencją dla "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Lada moment zobaczymy nowe edycje takich produkcji jak "Mam Talent", "The Traitors. Zdrajcy", "Kuchenne rewolucje", czy "Królowa przetrwania". Nic dziwnego, że na dzisiejszej imprezie pojawili się niemal wszyscy, których doskonale znacie z kanałów TVN. Zobaczcie zdjęcia ze ścianki.

Joanna Opoza na wiosennej ramówce TVN 2026

Joanna Opozda dołączyła do obsady "Na Wspólnej". Na wiosennej ramówce TVN, prezentowała się w czarnej, dopasowanej sukni wieczorowej.

fot. VIPHOTO/East News

Maciej Dowbor na wiosennej ramówce TVN

Maciej Dowbor towarzyszy Polakom podczas wielu poranków. Prezenter "Dzień Dobry TVN" postawił na stylizację w klasycznych kolorach czerni i bieli. Całość przełamał welurową marynarką.

fot. Paweł Wodzyński/East News

Paulina Krupińska na wiosennej ramówce TVN 2026

Paulina Krupińska również postawiła wieczorową kreację. Jej suknia składała się z gorsetowej góry oraz długiej, koronkowej spódnicy z trenem.

fot. Adam Jankowski/East News

Anna Dereszowska na wiosennej ramówce TVN

Anna Dereszowska zwracała na siebie uwagę podczas wiosennej ramówki TVN 2026. Aktorka postawiła na szarą oversizową marynarkę i pasujące do niej nakrycie głowy. Całość dopełniła białą koszulą z czarnym krawatem oraz czarnymi, delikatnymi rajstopami.

fot. Adam Jankowski/East News

Damian Michałowski na wiosennej ramówce TVN

Damian Michałowski prezentował się w klasycznym, czarnym garniturze, który zestawił z białą koszulą.

fot. Adam Jankowski/East News

Zofia Zborowska na wiosennej ramówce TVN 2026

Na prezentacji wiosennej ramówki TVN, nie zabrakło również gwiazdy nowego serialu "Młode gliny". Zofia Zborowska postawiła na czarną koronkową kreację o długości midi oraz czarną marynarkę.

Fot. Adam Jankowski/East News

Marta Wierzbicka na wiosennej ramówce TVN

Na ramówce nie zabrakło również Marty Wierzbickiej. Aktorka postawiła na elegancką białą kreację.

fot. Adam Jankowski/East News

Manuela Michalak na wiosennej ramówce TVN

Manuela Michalak postawiła na cekinową, różową sukienkę i białą narzutkę.