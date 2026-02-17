Czerwony dywan podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN 2026 stał się prawdziwą sceną dla gwiazd, ale to Magda Gessler bez wątpienia skradła całe show. Znana restauratorka i prowadząca "Kuchennych rewolucji" pojawiła się w spektakularnej stylizacji, która natychmiast stała się głównym tematem komentarzy wśród internautów. Magda Gessler doskonale wie, jak zwrócić na siebie wszystkie oczy!

Magda Gessler na wiosennej ramówce TVN 2026

Podczas wiosennej ramówki TVN 2026 na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd. Wiele obecnych aktorek, dziennikarek i prowadzących programy rozrywkowe prezentowało wyjątkowe kreacje, ale to właśnie Magda Gessler wywołała ogromne emocje. Gdy prowadząca "Kuchenne rewolucje" pojawiła się na czerwonym dywanie, niemal natychmiast wszystkie spojrzenia skierowały się w jej stronę. Stylizacja Magdy Gessler była dopracowana w każdym calu i była zgodna z tym, co gwiazda wielokrotnie mówiła o zamiłowaniu do barwnych stylizacji.

Stylizacja Magdy Gessler skradła show

Magda Gessler na prezentacji wiosennej ramówki TVN 2026 pojawiła się w długiej czerwonej sukniami z falbanami i złotymi aplikacjami naszytymi na kreacji. Do tego złota bluzka z szerokimi rękawami, ale to nie wszystko! Uwagę zwraca też satynowy płaszcz w różowym kolorze z falbanistymi rękami.

Trzeba przyznać, że obok tej stylizacji nie sposób przejść obojętnie. Magda Gessler w swojej kreacji wyróżnia się nie tylko mocną kolorystyką, ale i oryginalnym krojem. Całość przyciąga wzrok i z pewnością zostanie zapamiętana na długo! Na początku na ściance pozowała jednak w ekstrawaganckim nakryciu. Jej różowy, oversizowy płaszcz z ogromnymi, bufiastymi rękawami przyciągał wzrok wszystkich.

Fot. Paweł Wodzyński/East News

Zobacz także:

Fot. Paweł Wodzyński/East News

Fot. Pawel Wodzynski/East News