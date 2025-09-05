Luka i Andziaks już odliczają tygodnie do narodzin swojego synka. Para youtuberów nie ukrywa, że przygotowania do powitania maluszka wzbudzają w nich ogromne emocje – od urządzania pokoiku po… wybór imienia. Jak się okazuje, w tej kwestii nie obyło się bez małej sprzeczki. Luka zdradził nam z uśmiechem: „Nie podobała się moja propozycja”.

Imię syna Andziaks i Luki

Choć para nie zdradza jeszcze publicznie, jakie imię ostatecznie wybrali, Luka w rozmowie z naszym reporterem zdradził szczegóły dotyczące wyboru imienia.

Na córki mamy na trzy kolejne imion - wyznał Luka.

Co do imienia syna okazuje się, że nie było tak łatwo z dokonaniem wspólnego wyboru Luki i Andziaks.

Były bardzo duże dyskusje z Angeliką. Miałem pewnego faworyta... Oczywiście z moją żoną jest tak, że jak chcesz zapytać, jak ma być, to będzie odwrotnie niż ja. Jak chcesz wiedzieć, jak ma na imię mój syn, to ja ci powiem i na pewno tak nie będzie miał - kontynuował youtuber.

Fani pary nie mogą się już doczekać, aż poznają imię przyszłego członka rodziny. Jedno jest pewne – Luka i Andziaks szykują się na nowy, niezwykle ekscytujący rozdział w swoim życiu.

