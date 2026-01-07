Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par wśród polskich influencerów. Od lat małżonkowie cieszą się ogromną popularnością w sieci, a w ostatnich tygodniach wszyscy fani z niecierpliwością wyczekiwali na wiadomość o narodzinach ich kolejnego członka rodziny.

I właśnie nadszedł ten moment. Andziaks i Luka ogłosili, że ich druga pociecha jest już na świecie.

Andziaks i Luka zostali rodzicami po raz drugi

Przypomnijmy, że Andziaks poinformowała o swojej drugiej ciąży pod koniec czerwca 2025 roku. Od tamtej pory influencerka regularnie dzieliła się z fanami informacjami związanymi z jej samopoczuciem w ciąży, a także chętnie prezentowała swój rosnący, ciążowy brzuszek.

Z kolei pod koniec sierpnia Andziaks i Luka zorganizowali imprezę "Gender reveal", podczas której dowiedzieli się, czy spodziewają się drugiej dziewczynki, czy też chłopczyka. Jak się okazało, popularna para influencerów tym razem doczekała się synka.

Po ogłoszeniu tej informacji para przystąpiła do wyboru imienia dla swojej drugiej pociechy. W jednym ze swoich vlogów zdradzili, że udało im się je już wybrać, jednak póki co nie zdradzili fanom swojego wyboru. W ich relacjach przewijały się jednak takie imiona jak Maks, Aleks oraz Liam.

Dziś ich pociecha jest już na świecie!

Luka poinforował o narodzinach syna!

Andziaks i Luka poinformowali o narodzinach swojego drugiego dziecka za pomocą wymownej grafiki, która znalazła się na Instastory influencera. To jeszcze nie wszystko, bo gratulacje rodzicom przekazała też szpital, w którym Andziaks urodziła synka.

Gratulujemy Rodzicom @andziaks i @lucky_luka_official i życzymy dużo zdrowia.#SzpitalMedicover #narodziny #poród czytamy na Instagramie

Wpis na istagramowym koncie szpitala skomentowała już Andziaks, która narodziny syna podsumowała wyjątkowymi słowami:

Dziękujemy. Było cudownie! skomentowała Andziaks

W sieci natychmiast zaroiło się od gratulacji od fanów, do których my także się dołączamy!

