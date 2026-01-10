"M jak miłość" to serial, który łączy pokolenia. Niestety, mimo że jeszcze niedawno prawie pełna obsada wystąpiła na 25-leciu serialu, z niektórymi aktorami musimy się już pożegnać. Trójka z nich oficjalnie zdecydowała, że kończy współpracę z serialem. Jak informuje portal Super Express Seriale, na brak obsady najbardziej ucierpi rodzina Zduńskich i ich najbliżsi. Z produkcji odejdzie aż trójka lubianych aktorów.

Kto odejdzie z serialu "M jak miłość"? To już oficjalne

W nowym roku, zabraknie aż trójki aktorów, których wątki wzbudzały wśród widzów wielkie emocje. Z obsadą "M jak miłość" pożegnało się już wiele nazwisk na przestrzeni ostatnich lat, jednakże każde kolejne jest dla serialu ogromną startą.

Już wiadomo, że z serialu odejdzie Dariusz Hoffman, w którego postać wcielał się Mateusz Rusin. Był to oprawca Kingi (Katarzyny Cichopek), którego wątek został już zamknięty. W nowych odcinkach serialu zabraknie również serialowej córki Dariusza - Sary, w której rolę wcieliła się Nadia Smyczek. Nie zobaczymy również serialowego chłopaka Lenki (Olgi Cybińskiej) - Grześka, którego grał Borys Wiciński. Jego wątek ma zakończyć się wyjazdem z ojcem do Gdańska, co jednocześnie oznacza zakończenie relacji z Lenką.

Jubileusz 25-lecia serialu. Tak wyglądała świąteczna gala

3 grudnia odbyła się oficjalna gala z okazji 25-lecia "M jak miłość". Na to ważne wydarzenie przybyła cała obsada programu, ale nie tylko. Do uczestniczenia w wyjątkowej gali zostały zaproszone również gwiazdy niezwiązane z produkcją. Pojawiły się m.in: Edyta Górniak, Kayah, Karol Strasburger i Ewelina Flinta. Wśród serialowych postaci, największe wrażenie zrobiła kreacja Katarzyny Cichopek, która założyła złoty kombinezon oraz Anny Muchy.

25 grudnia 2025 roku na antenie TVP pojawił się także jubileuszowy program, a zaraz po nim cyfrowo zrekonstruowany pierwszy odcinek serialu. "M jak miłość" mimo upływu lat cieszy się niesłabnącą oglądalnością wśród widzów. Jak wynika z najnowszych danych podanych przez Nielsen, serial gromadzi prawie 2,5 miliona widzów.

