35-letni Tomasz Ziemba z Piekar Śląskich jest obecnie poszukiwany przez policję na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez sąd. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich, mężczyzna został skazany za przestępstwa opisane w artykule 286 §1 Kodeksu karnego (oszustwo) oraz artykule 225 §2 KK (utrudnianie pracy inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy). Zgodnie z informacją opublikowaną przez funkcjonariuszy, Tomasz Ziemba musi odbyć karę pozbawienia wolności. Policja apeluje do społeczeństwa o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu i przypomina, że każda osoba, która udziela pomocy poszukiwanym, naraża się na odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 239 §1 KK. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwa i zarzuty: co ciąży na Tomaszu Ziembie?

Z dostępnych informacji wynika, że Tomasz Ziemba został skazany za dwa poważne przestępstwa. Pierwsze z nich, ujęte w art. 286 §1 Kodeksu karnego, dotyczy oszustwa. Drugie, z art. 225 §2 KK, to czyn polegający na utrudnianiu działań inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Choć szczegóły sprawy nie zostały publicznie ujawnione, sąd wydał wobec mężczyzny dwa listy gończe, co oznacza, że ma on do odbycia karę pozbawienia wolności. Wobec faktu, że Tomasz Ziemba unika wymiaru sprawiedliwości, jego dane oraz wizerunek zostały opublikowane przez policję. Władze liczą na pomoc obywateli w jego ujęciu.

Zaskakującym wątkiem w tej sprawie jest medialna przeszłość Tomasza Ziemby. Według doniesień, poszukiwany 35-latek miał w przeszłości wystąpić w cieszącym się popularnością programie stacji TVN - „Kuchenne rewolucje”. Ziemba miał pojawić się w czwartym odcinku 23. sezonu tego kulinarnego show, emitowanego jesienią 2021 roku. W chwili nagrania miał 31 lat i był właścicielem restauracji zlokalizowanej w Piekarach Śląskich. Udział w programie miał pomóc jego lokalowi wydostać się z kryzysu, z jakim się zmagał.

Restauracja z Piekar Śląskich zamknięta po programie

Restauracja prowadzona przez Tomasza Ziembę, mimo interwencji Magdy Gessler i ekipy „Kuchennych rewolucji”, nie zdołała przetrwać na rynku. Z dostępnych relacji wynika, że lokal borykał się z problemami kadrowymi, w tym z brakiem kucharza oraz niedoświadczonym zespołem.

Finałowa kolacja, będąca kulminacją każdego odcinka programu, nie odbyła się z powodu braku odpowiedniego wyposażenia kuchennego. Zaledwie 10 tygodni po emisji odcinka, restauracja została zamknięta. Ta informacja wzbudziła wiele emocji wśród widzów programu, którzy zapamiętali właściciela lokalu z ekranu telewizora.

Policja publikuje wizerunek i apeluje o pomoc

W związku z poszukiwaniami, policja z Piekar Śląskich opublikowała wizerunek Tomasza Ziemby na swojej stronie internetowej. Jednocześnie apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o miejscu jego przebywania, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich lub z najbliższą jednostką policji. Telefon kontaktowy to 47 85 322 00.

Funkcjonariusze przypominają, że udzielanie pomocy osobie ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości jest przestępstwem. Wobec dużego zainteresowania sprawą ze strony opinii publicznej oraz medialnych powiązań poszukiwanego, śledczy liczą na szybką reakcję społeczeństwa. Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mogą wskazać jego obecne miejsce pobytu, powinny niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.

