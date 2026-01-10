18-letnia wokalistka i zwyciężczyni Eurowizji Junior, Viki Gabor, wywołała prawdziwą burzę medialną, gdy potwierdziła w programie „Dzień Dobry TVN”, że jest po ślubie z Giovannim Trojankiem. W grudniu 2025 roku w mediach pojawiły się doniesienia o jej romskim ślubie, który miał być zgodny z tradycją. Dziadek Giovanniego, Bogdan Trojanek, opublikował w mediach społecznościowych nagrania z ceremonii, które później zostały usunięte.

Co powiedziała Viki Gabor w „Dzień Dobry TVN”?

Z końcem grudnia 2025 roku fani artystki zauważyli, że jej konto na Instagramie zostało wyczyszczone - wszystkie posty zniknęły, a Viki przestała publikować nowe treści. W rozmowie w „Dzień Dobry TVN” wyjaśniła, że nie był to przypadek.

To też jest plan. To było zaplanowane parę miesięcy przed sylwestrem, więc to nie wyszło tak o, po prostu. Jest to częścią mojego planu - powiedziała wokalistka.

W rozmowie z Damianem Michałowskim, Viki Gabor zapytana bezpośrednio o ślub i swoje emocje, odparła:

Jestem szczęśliwa i myślę, że to jest najważniejsze.

W dalszej części rozmowy dodała:

Ja jestem takim typem osoby, która nie mówi za bardzo o swoim życiu prywatnym, bo każda osoba chce zachować swoją prywatność. Tym bardziej, że ja mam wrażenie, że nikogo to nie obchodzi. Ja tworzę muzykę, jestem tu po to, żeby śpiewać, pisać, a nie żeby mówić o tym, jak będzie wyglądać mój ślub.

Romska ceremonia oczami Bogdana Trojanka

Bogdan Trojanek, dziadek Giovanniego, odegrał znaczącą rolę w ujawnieniu informacji o ślubie. To właśnie on zamieścił w mediach społecznościowych nagrania z ceremonii, które wywołały poruszenie w sieci. Filmy przedstawiały Viki Gabor i Giovanniego Trojanka podczas tradycyjnego romskiego ślubu. Materiały zostały jednak szybko usunięte. Ślub Viki Gabor z Giovannim Trojankiem odbył się z zachowaniem romskich obyczajów. Ceremonia była barwna i zgodna z kulturą społeczności, z której pochodzi partner wokalistki.

Na zakończenie rozmowy w „Dzień Dobry TVN” Gabor powiedziała:

Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby odnaleźć swoją połówkę, bo każdy człowiek tego potrzebuje.