W świecie mody nastała rewolucja - kultowe Adidas Samba ustępują miejsca nowemu faworytowi. Model New Balance 9060 z impetem wkroczył na salony, a jego popularność rośnie z dnia na dzień. W 2026 roku to właśnie te sneakersy zdominowały ulice i konta na Instagramie. Coraz więcej gwiazd decyduje się porzucić Samby na rzecz świeżej, odważniejszej estetyki.

Co wyróżnia model New Balance 9060?

Sneakersy New Balance 9060 to współczesna interpretacja stylu lat 2000., inspirowana kultową linią 99X. Buty charakteryzują się rzeźbiarską, przeskalowaną podeszwą, dynamicznymi liniami oraz nowoczesnymi, technologicznymi detalami. Projektanci stworzyli model, który wyróżnia się na tle innych - to sneakersy stworzone po to, by grać główną rolę w każdej stylizacji. Dzięki odważnemu wyglądowi oraz zaawansowanemu wykonaniu, New Balance 9060 szybko zyskały status must-have wśród znawców mody.

Maffashion i jej sposób na stylizację sneakersów New Balance

Wśród fanek modelu New Balance 9060 nie mogło zabraknąć jednej z najpopularniejszych polskich influencerek - Maffashion. Celebrytka za pośrednictwem swojego Instagrama prezentuje, jak stylizować te charakterystyczne buty w codziennych lookach. Jej styl, balansujący pomiędzy modą high fashion a miejskim luzem, idealnie współgra z charakterem modelu 9060. Maffashion zestawiła je m.in. z futrzaną kurtką, spodniami o męskim kroju i minimalistycznymi dodatkami, tworząc look w estetyce off-duty - swobodny, ale dopracowany w każdym detalu.

Jakie inne gwiazdy pokochały New Balance 9060?

Maffashion to nie jedyna gwiazda, która uległa urokowi New Balance 9060. Jak informuje Elle.pl, również Kasia Tusk sięga po ten model, podkreślając jego uniwersalność i zgodność z nowoczesną estetyką. Buty te pojawiają się także na ulicach największych tygodni mody - między innymi w Oslo oraz podczas Copenhagen Fashion Week. Wśród it-girls i miłośniczek streetwearu na całym świecie widać wyraźny trend: to New Balance 9060 definiuje teraz, co znaczy być stylowym w 2026 roku.

Dlaczego New Balance 9060 to must-have 2026 roku?

Nowy sezon oznacza nowe trendy, a jednym z najgłośniejszych jest właśnie New Balance 9060. Popularność tych sneakersów wynika z połączenia innowacyjnego designu, wygody oraz możliwości wszechstronnych stylizacji. Inspirowane estetyką Y2K i dopracowane w każdym detalu, sneakersy te podbijają serca użytkowników, którzy szukają obuwia łączącego modę i funkcjonalność. Dodatkowo, obecność modelu na profilach tak wpływowych postaci jak Maffashion czyni go jeszcze bardziej pożądanym.

Wszystko wskazuje na to, że New Balance 9060 to nie tylko chwilowy trend, lecz prawdziwa modowa obsesja na rok 2026.