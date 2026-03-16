Trzeci odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" pełen był nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Niestety, z programem musieli pożegnać się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Jak komentują to Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke? Powiedzieli wprost.

Magdalena Boczarska szczerze o odpadnięciu Emilii Komarnickiej z "Tańca z Gwiazdami".

Magdalena Boczarska w parze z Jackiem Jeschke po niedzielnej konkurencji na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" utrzymała swoją pozycję faworytki, jeżeli chodzi o punkty przyznawane przez jurorów. Jak można też zobaczyć w mediach społecznościowych, aktorka cieszy się bardzo dużym wsparciem od swoich fanów, którzy głosują, aby przechodziła do kolejnych odcinków show Polsatu. Niestety, w trzecim odcinku głosów zabrakło Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino, którzy odpadli z dalszej rywalizacji o Kryształową Kulę. Iwona Pavlović podsumowała odpadnięcie Komarnickiej i Terrazzino z "TzG", a teraz głos w sprawie tej pary zabrali Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Tuż po zakończeniu 3. odcinka "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Boczarska w imieniu swoim i tancerza Jacka Jeschke powiedziała:

Trochę nie możemy się ciągle otrząsnąć się po werdykcie. Bardzo jesteśmy tym zaskoczeniu i zszokowani.

Magda przyznała, że była bardzo zaskoczona takim wynikiem na końcu odcinka. Swoje zaskoczenie wyraził też tancerz Jacke Jeschke.

Wiedzieliśmy o tym, że ona jest na wysokim poziomie, dobrze tańczy, ma Stefano, który ją fajnie prowadzi. A tu jeden odcinek, gdzie mogło jej pójść gorzej, choć fajnie zatańczyła i nagle jej nie ma w programie. To jest lekko szokujące dodał Jacek.

Nie jest tajemnicą, że odpadnięcie Emilii i Stefano wywołało też duże emocje wśród fanów programu.

W dalszej części wywiadu powyżej reporterka Party.pl zapytała Boczarską również o to, z kim aktorka zatańczy w odcinku rodzinnym już za tydzień. Co więcej, nie zabrakło też wyznania Magdy i Jacka na temat zazdrości wywoływanej bliskością w tańcu. Jacek Jeschke zadradził nam czy był zazdrosny, gdy jego żona zatańczyła gorące tango w trzecim odcinku. Posłuchajcie sami, co powiedział przed kamerą.

