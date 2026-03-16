Iwona Pavlović w rozmowie z Party.pl skomentowała wydarzenia z trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Jurorka była zaskoczona, że to Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino musieli pożegnąć się z programem. Dlaczego jej zdaniem nie przeszli do kolejnego odcinka? Iwona Pavlović powiedziała wprost. Przy okazji zaskoczyła wyznaniem ws. tego, co spotkało ją w jednej z poprzednich edycji programu.

Iwona Pavlović szczerze o porażce Komarnickiej i Terrazzino w "Tańcu z Gwiazdami"

Za nami trzeci odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W minioną niedzielę uczestnicy po raz kolejny zaprezentowali się na parkiecie i niestety jedna z par musiała pożegnać się z programem. Jak już wiemy, to jedna z najgorętszych par zakończyła walkę o Kryształową Kulę. Po odpadnięciu Komarnickiej i Terrazzino z "Tańca z Gwiazdami" rozpętała się burza w sieci - głos w tej sprawie zabrała również Iwona Pavlović. Jurorka w rozmowie z Party.pl nie ukrywała zaskoczenia takim werdyktem.

Bardzo smutno. Byliśmy zaskoczeni bo rzeczywiście Kamil był niżej w punktacji. Myśleliśmy, że Kamil - też niestety, bo to szkoda - że odpadnie, ale też takie są reguły tego programu. Byliśmy zdziwieni. Myślę, że zabrakło tych sms-ów, ale właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że może też było tak, że każdy myślał ''oni są dobrzy to na pewno będą daleko to nie trzeba wysyłać sms-a'' i tak może być, że każdy myślał, że będą wysoko i tych sms-ów im zabrakło podsumowała Iwona Pavlović.

Co jeszcze zdradziła nam jurorka? Iwona Pavlović opowiedziała o sytuacji, jaka spotkała ją w jednej z wcześniejszych edycji "Tańca z Gwiazdami". Okazuje sie, że rodzic jednego z uczestników miała do niej żal o zbyt niską ocenę.

To rodzic przyszedł od danej osoby, a nie dana osoba. Ostro było, musiał mój mąż zainterwerniować wyznała jurorka ''Tańca z Gwiazdami''.

