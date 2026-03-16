Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino odpadli w trzecim odcinku programu „Taniec z Gwiazdami”. Podczas odcinka wyemitowanego 15 marca zaprezentowali eleganckiego foxtrota do utworu „Supermenka” z repertuaru Kayah. W studiu było słychać mocne brawa, a para od pierwszych taktów przyciągnęła uwagę lekkością i wyrazistą choreografią. Ich udział w "Tańcu z Gwiazdami" początkowo wzbudzał duże emocje, ale śwkietnie radzili sobie na parkiecie, dlatego ich odpadnięcie jest szokiem dla widzów. W sieci zawrzało!

Oceny po foxtrocie dla pary z numerem 11 okazały się wyjątkowo surowe ze strony części jury. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino dostali od Rafała Maseraka i od Tomasza Wygody jedynie po 7 punktów, a Iwona Pavlović zdecydowała się przynać tylko "6". Pozostałe noty były wyższe, ale łącznie przełożyło się to na wynik 39 na 50 możliwych punktów. Tak szeroki rozstrzał not od razu zwrócił uwagę widzów śledzących rywalizację.

Reakcja publiczności w studiu mocno kontrastowała z dość surowymi ocenami części jury. Po emisji w komentarzach zaczęły pojawiać się głosy, że para została potraktowana nie do końca sprawiedliwie i również przez krytykę oraz niskie noty ostatecznie odpadli z "Tańca z Gwiazdami".

Po ogłoszeniu werdyktu przez prowadzących w sieci zawrzało. Internauci komentują decyzję widzów i sugerują, że to skandal, bo Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino doskonale radzili sobie na parkiecie. Głos zabrał nawet Aleksander Mackiewicz.

Mam nadzieję że jury jest z siebie zadowolone?! Najlepsza para w tej edycji odpada jako druga…. XD

Skandal! Jedna z najlepszych par! - napisała Aleksander Mackiewicz

Po raz kolejny pojawiają się też głosy, że influencerzy mogą liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów i często przechodzą dalej, choć ich taneczne popisy nie porywają widzów.

A co się dziwić , TikTok przeważa nad resztą

Nie no....przepychają tych najmniej tańczących bo inflencerzy a dziewczyna fajnie tańczyła i odpadła. To teraz co? Taniec z influrancerami?

fot Adam Jankowski/REPORTER