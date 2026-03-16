Nazwisko Emilii Komarnickiej w kontekście "Tańca z Gwiazdami" natychmiastowo zaczęło budzić w mediach duże poruszenie, jeszcze zanim najnowsza edycja tanecznego programu zdążyła się rozpocząć. Choć w parze ze Stefano Terrazzino prezentowali wysoki, doceniany przez sędziów poziom, to ku zaskoczeniu telewidzów odpadli już w trzecim odcinku. Aktorka szybko zdecydowała się skomentować werdykt.

Emilia Komarnicka odpada z "Tańca z gwiazdami"

Emilia Komarnicka razem ze Stefano Terrazzino rozpoczęli konkurencję w 18. edycji "Tańca z gwiazdami" jako para nr 11. Udział aktorki i tancerza od początku budził kontrowersje ze względu na ich wspólne doświadczenia artystyczne. Razem występują w spektaklu "Dziurka od klucza". Już od pierwszego odcinka mogli cieszyć się z wysokich not od sędziów, którzy doceniali zarówno wrażliwość, jak i technikę taneczną Komarnickiej. Niestety, jej przygoda z programem zakończyła się nie spodziewanie. W sieci wybuchła burza po odpadnięciu Komarnickiej i Stefano z "TzG". Teraz aktorka zdecydowała się zabrać głos w sprawie werdyktu.

Emilia Komarnicka o przegranej w "Tańcu z gwiazdami"

Na swoim profilu na Instagramie Komarnicka udostępniła kadr z odcinka, w którym decyzją sędziów i telewidzów odpadli z programu. W opisie zdjęcia aktorka zwróciła się do fanów, wyrażając ogrom swoich emocji związanych z poruszeniem, jakie wśród Internautów wywołała jej przegrana w "Tańcu z Gwiazdami".

Kochani! Jesteście wspaniali!!! Jesteśmy poruszeni Waszym zaangażowaniem po wyeliminowaniu naszej pary z programu zaczęła Komarnicka.

W dalszych słowach Komarnicka zaapelowała do swoich fanów:

Ale nie obrażajcie się na „Taniec z Gwiazdami”!!! Ten program rządzi się swoimi prawami. Ja jestem mu totalnie wdzięczna za ten proces. I już chyba wiem, o czym jest ta cała historia…

Aktorka nie dokończyła jednak zdania, zapowiadając powrót do swoich fanów z przemyśleniami już po przespanej nocy i zregenerowaniu.

Podzielę się!!! …jak tylko się wyśpię. Ja spokojna. Bądźcie spokojni i oglądajcie dalej „Taniec z Gwiazdami” przekazała Komarnicka.

