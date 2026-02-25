Podczas tegorocznych Bestsellerów Empiku nie mogło zabraknąć naszej reporterki. Na czerwonym dywanie spotkaliśmy wiele gwiazd, a wśród nich Agustina Egurrolę.

Agustin Egurrola zaskoczył odpowiedzią dotyczącą "Tańca z Gwiazdami"

Choreograf i juror "Mam Talent!" chętnie zatrzymał się na krótką rozmowę. W trakcie wywiadu nasza reporterka poruszyła także temat innego tanecznego hitu telewizji - "Taniec z Gwiazdami". Nasza reporterka zapytała wprost:

Czy ty nie myślałeś kiedyś, żeby wystąpić w 'Tańcu z Gwiazdami' - jako juror oczywiście, bo to jest taka topka taneczna chyba teraz w Polsce?

Odpowiedź Egurroli była natychmiastowa i bardzo stanowcza.

Ja uważam, że topka taneczna jest w 'Mam Talent'. Tu są topowi tancerze. Cieszę się, że jestem tutaj w 'Mam Talent' i mam nadzieję, że będę jak najdłużej - podkreślił.

Tym samym choreograf jasno dał do zrozumienia, z którym formatem wiąże swoją przyszłość. Choć "Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się ogromną popularnością, Egurrola nie ma wątpliwości, gdzie dziś oglądamy najlepszych tancerzy. Agustin Egurrola pozostaje wierny "Mam Talent!" i nie ukrywa, że chciałby zasiadać w jury jak najdłużej.

Zobacz także: