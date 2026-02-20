Rywalizowały ze sobą w "Królowej przetrwania", którą ostatecznie wygrała Natsu. Niedawno influencerka przyznała, że po rezygnacji Kaczorowskiej z "Tańca z Gwiazdami" może z ulgą odetchnąć i skupić się na wizji sięgnięcia po Kryształową Kulę. Podczas wiosennej ramówki TVP, nasza reporterka zapytała Agnieczkę Kaczorowską, co sądzi na temat tej wypowiedzi. Padł wymowny komentarz.

Agnieszka Kaczorowska wprost o rywalizacji z Natsu

Najnowsza 18. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Niestety, pomimo apeli widzów, w najnowszej odsłonie tanecznego hitu nie zobaczymy Agnieszki Kaczorowskiej. W jednym z najnowszych wywiadów na temat absencji tancerki w kultowym show Polsatu wypowiedziała się jej dawna rywalka z "Królowej przetrwania", Natsu, która już teraz trenuje do 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". W niedawnej rozmowie z Kozaczkiem Natsu przyznała wprost:

Z nią rywalizować, to bym nie chciała. Już raz z nią rywalizowałam i byłam z nią w finale, ale wygrałam. Jak ona idzie do tego swojego celu, to nie chciałabym mówić, że po trupach, ale jest bardzo ambitna - mówiła Natsu.

Podczas wiosennej ramówki TVP, która odbyła się w czwartek 19 lutego 2026 roku, nasza reporterka zapytała Agnieszkę Kaczorowską wprost, co myśli o słowach Natsu i ich niedawnej rywalizacji.

Trochę się poznałyśmy i rzeczywiście zarówno ona jak i ja, mamy takie sportowe podejście do różnych konkurencji - przyznała w rozmowie z Party.pl Agnieszka Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska wyznała prawdę o Natsu

W "Królowej przetrwania" Agnieszka Kaczorowska i Natsu to były w jednej drużynie, to znów stawały się rywalkami. Kiedy kamery zgasły na jaw wyszły kulisy ich znajomości. W niedawnej rozmowie z Pudelkiem Natsu przyznała, że po zakończeniu "Królowej przetrwania" ich relacje nieco się ochłodziły, a każda z nich wróciła do swojego życia.

Teraz Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, co naprawę sądzi o Natsu. Zobaczcie nasze wideo.

Kaczorowska i Rogacewicz pozują na ramówce TVP, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA