Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz co rusz zaskakują swoich fanów nowymi projektami, a także relacjami z prywatnych chwil, które chętnie eksponują w mediach społecznościowych. Tym razem para aktorów pojawiła się na ramówce TVP, skupiając na sobie uwagę wszystkich. Jak zwykle nie zabrakło czułości!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zachwycają na ramówce TVP

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą parę, która w ostatnich miesiącach nie znika z medialnego piedestału. Oficjalnie ogłosili swój związek podczas jednego z odcinków "Tańca z gwiazdami", co było jedynie początkiem eksponowania ich uczucia zarówno w telewizji, jak i w mediach społecznościowych. Teraz para zachwyciła na ściance wiosennej ramówki Telewizji Polskiej.

Agnieszka Kaczorowska na ten szczególny wieczór wybrała od razu rzucającą się w oczy sukienkę midi w kolorze krwistej czerwieni symbolizującej miłość, namiętność i energię. Projekt został uszyty z modnego w tym sezonie cekinowego materiału, co sprawiło, że od aktorki nie można było oderwać wzroku. Uwagę skupiał również finezyjnie wycinany gorset odkrywający ramiona i plecy Agnieszki. Całość dopełniły delikatne kremowe szpilki z zapięciem na kostce oraz subtelnie połyskująca biżuteria.

U boku olśniewającej tancerki nie mogło zabraknąć Marcina Rogacewicza, który na święto TVP wybrał klasyczny, slimowany czarny garnitur oraz nonszalancko rozpiętą białą koszulę z kontrastującymi guzikami. Całość stylizacji dopełniły włosy zaczesane na żel oraz skórzane botki z okrągłym noskiem.

Kaczorowska i Rogacewicz nie szczędzą sobie uczuć przed reporterami

Nie dało się również nie zauważyć, że Agnieszka i Marcin wprost przy sobie promienieją. Na ściance cały czas pozowali blisko siebie, ani na chwilę nie puszczając swoich dłoni. Nie zabrakło również głębokich spojrzeń w oczy i wybuchów śmiechu. Fani pary kolejny raz utwierdzili się w przekonaniu, że zakochanych łączy namiętne uczucie, które Kaczorowska i Rogacewicz eksponowali kilka dni temu w pocałunkach podczas walentynkowego koncertu TVP.

