Już 1 marca startuje 18. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. To oznacza, że już za niespełna trzy tygodnie widzowie znów będą przeżywać ogromne emocje związane z występami uczestników. Bohaterowie nowej odsłony show już trenują, a paparazzi podglądają ich treningi. Zobaczcie, jak wyglądają one u Natsu i Wojciecha Kuciny! Te zdjęcia zdradzają całą prawdę.

"Taniec z gwiazdami": To zrobiła Natsu tuż przed treningiem z Kuciną

Paparazzi śledzą dosłownie każdy krok uczestników nowej edycji tanecznego show. Dopiero co media obiegły zdjęcia Mateusza Pawłowskiego, który na trening do "TzG" szedł w towarzystwie pięknej blondynki, a teraz wszyscy patrzą na nowe fotki Natsu i Kuciny. Fotoreporterzy zdążyli nawet "przyłapać" Natalię Karczmarczyk jeszcze na chwilę przed tanecznym treningiem. Okazało się, że gwiazda sieci postanowiła wstąpić po kawę do popularnej kawiarnii i nie zapomniała też o porcji dla swojego tanecznego partnera!

Tak Natsu i Kucina trenują do "Tańca z gwiazdami"

Niedługo potem Natsu zjawiła się na sali treningowej. Influencerka oraz jej taneczny partner jednak nie wiedzieli, że ich poczynaniom przyglądają się paparazzi. Zdjęcia zatem ukazują ich naturalną relację. Wszystko wskazuje na to, że Natsu i Kucina bardzo się polubili i podczas treningów nie tylko ćwiczą kroki taneczne, ale też świenie się razem bawią i nagrywają wspólne filmiki. Atmosfera wygląda na luźną i pełną humoru, co z pewnością da wspaniałe rezultaty na prakiecie!

Zobaczcie najnowsze zdjęcia paparazzi! Też już nie możecie się doczekać na występy Natsu i Wojciecha Kuciny w "Tańcu z gwiazdami"?

