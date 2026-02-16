Najnowsza, 18. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Już na początku marca zobaczymy premierowy odcinek show z udziałem gwiazd estrady, ekranu i sieci oraz partnerujących im światowej sławy tancerzy, tymczasem już teraz bukmacherzy przestawili pierwsze predykcje. Kto ich zdaniem ma największe szanse na wygraną?

18. edycja "Tańca z Gwiadami" jeszcze nie ruszyła, a już ogłoszono faworytkę do wygranej

"Taniec z Gwiazdami" od dekad bawi i wzrusza widzów, z zapałem śledzących taneczne popisy kolejnych celebrytów. Już 1 marca rusza najnowsza, 18. odsłona hitu Polsatu. I choć show jeszcze na dobre nie wystartowało, już teraz budzi ogromne emocje. Niedawno okazało się, jak wyglądają treningi Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego do "Tańca z Gwiazdami", a także jak w nowej rzeczywistości odnajduje się Piotr Kędzierski, który o Kryształową Kulę zawalczy u boku zwyciężczyni poprzedniej edycji, Magdaleny Tarnowskiej.

Głośno mówi się także o nieobecności Sebastiana Fabijańskiego na treningach do programu, jak również przeszłości Izabeli Miko, która przed laty szkoliła swój taneczny warsztat w szkole baletowej w Stanach Zjednoczonych. Jak się jednak okazuje, pomimo wyjątkowego talentu, poczucia rytmu i zawodowego doświadczenia, to nie Izabella Miko uznawana jest za faworytkę 18. edycji "Tańca z Gwiazdami".

To ona wygra 18. edycję "Tańca z Gwiazdami"? Bukmacherzy już to ogłosili

Choć wydawać by się mogło, że to właśnie piękna aktorka ma największe szanse na zdobycie Kryształowej Kuli, na Izabellę Miko spadła fala krytyki ze strony grona sympatyków tanecznego show Polsatu, którzy zarzucili jej, że jako profesjonalna tancerka nie powinna konkurować w "Tańcu z Gwiazdami" z celebrytami, którzy są amatorami w tej dziedzinie.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że faworytką do wygrania 18. odsłony "Tańca z Gwiazdami" jest zupełnie inna piękność. Na dwa tygodnie przed startem show bukmacherzy podzielili się swoimi pierwszymi przewidywaniami. Dwaj organizatorzy zakładów, zgodnie wskazują, że największe szanse na wygraną ma influencerka z ponad dwumilionowym instagramowym gronem wiernych fanów, Natalia "Natsu" Karczmarczyk i partnerujący jej Wojciech Kucina. Uczestniczka ma także przeszło 1,21 mln subskrypcji na YouTube i aż 3,1 miliona fanów na TikToku.

Bukmacherzy są także zgodni, że największymi konkurentkami w "Tańcu z Gwiazdami" dla Natsu będą Paulina Gałązka i Emilia Komarnicka. Tanecznym partnerem pierwszej z nich jest Michał Bartkiewicz, zwycięzca 11. i 15. edycji show, z kolei druga zatańczy ze Stefano Terrazzino, który po latach przerwy powrócił do "Tańca z Gwiazdami". Tancerz ma na swoim koncie wygranie dwóch edycji show w TVN i dwóch po przejęciu programu przez stację Polsat.

O Kryształową Kulę 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zawalczą również: Magdalena Boczarska, Małgorzata Potocka, Mateusz Pawłowski, Kacper "Jasper" Porębski, Kamil Nożyński, Sebastian Fabijański, Piotr Kędzierski oraz Gamou Fall.

